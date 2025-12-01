ЗС РФ вперше запустили ракету Р-60 з "Шахед/Герань-2": полює на авіацію ЗСУ, — соцмережі (фото)

Українські вертольоти, які полюють на дрони "Шахед/Герань" під час повітряних ударів Російської Федерації, можуть опинитись під удар ракет класу "повітря-повітря" Р-60. З'ясувалось, що росіяни вперше прикріпили ракети до безпілотників, які запустили по Україні.

Командування ЗСУ повинне відреагувати на нову загрозу від зброї ЗС РФ, написав український військовий, який пише у Telegram-каналі "Полковник ГШ". Росіяни прикріпили ракету Р-60 до "Шахеда", за якими полюють саме на вертольотах.

Повідомлення про першу появу Р-60 на російському ударному БпЛА з'явилось у мережі близько 15 год 1 грудня. Наголошується, що основна мета модифікації — протидія вертольотам ЗСУ.

"Екіпажі та командування мають врахувати цей факт і вжити певні заходів", — ідеться у дописі.

Зброя РФ - допис про Р-60 на Герань-2 ЗС РФ Фото: Скриншот

Р-60 — керована ракета малої дальності "повітря-повітря", створена у 70-ті роки минулого століття за часів СРСР та активно використовується пі час російсько-української війни. Засіб ураження має загальну вагу 44 кг, з них вибухівка — 4 кг. Характеристики Р-60 — довжина 2 м, діаметр 12 см, розмах крил майже 4 м, дальність до 5-10 км, швидкість 2,5 Маха, є теплова голівка самонаведення. Ракету до сьогодні запускали з літаків та вертольотів РФ — МіГ-29, МіГ-31, Су-24, Мі-24 тощо.

Повітряні сили ЗСУ поки не коментували появу ракети Р-60 на російських "Шахедах".

Зброя РФ — деталі використання Р-60 на "Шахедах/Геранях-2"

Український військових та фахівець з радіоелектроніки Сергій "Флеш" Бескрестнов опублікував фото уламків і написав, що це "Шахед", на якому виявили ракету Р-60. Боєць підтвердив небезпеку для вертольотів та літаків ЗСУ, які полюють за російськими дронами під час повітряних атак.

"Сьогодні вперше на Шахеді була виявлена ракета класу повітря-повітря Р-60. Дана комбінація призначена для знищення вертольотів і літаків тактичної авіації, які полюють за Шахедами", — написав "Флеш".

Боєць опублікував два фото "Шахеда" з ракетою. Бачимо Р-60, прикріплену до безпілотника: схоже, що ракета не запустилась.

Зброя РФ - уламок дрона Герань-2/Шахед з ракетою Р-60 Фото: Сергій Флеш/ Telegram

Зброя РФ - дрон Герань-2/Шахед з ракетою Р-60 Фото: Сергій Флеш/ Telegram

Тим часом у російському пабліку "Военный осведомитель" нагадали про виступ заступника міністра оборони України Юрія Мироненка. У листопаді український посадовець повідомив, що росіяни модифікували "Шахеди/Герані" і тепер зможуть атакувати літаки та вертольоти ЗСУ. Автор пабліку також зауважив перевагу Р-60, окрім інфрачервоної голівки наведення: для удару по цілі не потрібна РЛС. Крім того, на думку росіянина, така модифікація "напрошувалась вже давно", оскільки українці активно використовували літаки та вертольоти для знешкодження російських ударних БпЛА.

Зазначимо, Мироненко поспілкувався з медіа Business Insider щодо російсько-української війни. Крім інформації про модифікацію російських дронів, він розповів про те, як ЗС РФ використовують погоду під час бойових дій.

Нагадуємо, 12 листопада медіа повідомили про ще один різновид зброї РФ: росіяни прилаштували пускові "Солнцепьока" на роботизовану платформу.