ЗС РФ використовують туман для проникнення через позиції ЗСУ: чому дрони не допомагають

Російські війська дедалі активніше застосовують тактику малих груп проникнення, використовуючи густий туман та інші несприятливі погодні умови, щоб приховано проходити повз українські позиції. У такій ситуації знижується ефективність українських безпілотників.

Підполковник Юрій Мироненко, заступник міністра оборони України з інновацій, в інтерв'ю Business Insider розповів, що безпілотники уражають близько 90% цілей на полі бою, проте їхніх можливостей недостатньо для повного захисту лінії фронту. Обмежена видимість у погану погоду знижує ефективність дронів і відкриває російським військам можливість для прихованих маневрів.

За словами Мироненка, російські групи можуть складатися всього з одного або кількох людей, озброєних гвинтівками та гранатами. Їхні завдання — сховатися в підвалах або бліндажах, захоплювати ключові позиції, утримувати їх до приходу підкріплення, порушувати роботу українських операторів БПЛА і встановлювати міни поблизу українських підрозділів.

Бійці Сил оборони зазначають, що такі операції стали відбуватися частіше, ніж на початку війни, особливо на східному фронті. І щойно противник прослизає крізь лінію оборони, ЗСУ доводиться перекидати додаткові сили, що збільшує навантаження на і без того обмежені ресурси.

"Навіть за гарної погоди лінія фронту простягається на 1300 км по всій Україні. Дрони не можуть контролювати кожен сантиметр великого поля бою, а Київ також стикається із серйозною кризою кадрів — фактори, які створюють простір для несподіваних проникнень", — зазначають оглядачі Business Insider.

Нагадаємо, оператор БПЛА 59 штурмової бригади СБС ЗСУ Олександр Карпюк пояснив, що прорив Збройних сил РФ у Новопавлівку відбувся під прикриттям туману, але взимку противник може втратити таку перевагу. За його словами, краще, щоб зима була суха і морозна, ніж тепла і з опадами.

Схожа ситуація виникла і в Покровську де підрозділи ЗС РФ проникли в місто під покровом туману. У мережі з'явилися кадри, як окупанти заїжджають у Покровськ на мотоциклах і легкій техніці.