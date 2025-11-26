ВС РФ используют туман для проникновения через позиции ВСУ: почему дроны не помогают

Российские войска все активнее применяют тактику малых групп проникновения, используя густой туман и другие неблагоприятные погодные условия, чтобы скрытно проходить мимо украинских позиций. В такой ситуации снижается эффективность украинских беспилотников.

Подполковник Юрий Мироненко, заместитель министра обороны Украины по инновациям, в интервью Business Insider рассказал, что что беспилотники поражают около 90% целей на поле боя, однако их возможностей недостаточно для полной защиты линии фронта. Ограниченная видимость в плохую погоду снижает эффективность дронов и открывает российским войскам возможность для скрытных маневров.

По словам Мироненко, российские группы могут состоять всего из одного или нескольких человек, вооруженных винтовками и гранатами. Их задачи — скрыться в подвалах или блиндажах, захватывать ключевые позиции, удерживать их до прихода подкрепления, нарушать работу украинских операторов БПЛА и устанавливать мины вблизи украинских подразделений.

Бойцы Сил обороны отмечают, что такие операции стали происходить чаще, чем в начале войны, особенно на восточном фронте. И как только противник проскальзывает сквозь линию обороны, ВСУ приходится перебрасывать дополнительные силы, что увеличивает нагрузку на и без того ограниченные ресурсы.

"Даже при хорошей погоде линия фронта простирается на 1300 км по всей Украине. Дроны не могут контролировать каждый сантиметр обширного поля боя, а Киев также сталкивается с серьезным кризисом кадров — факторы, которые создают пространство для неожиданных проникновений", — отмечают обозреватели Business Insider.

Напомним, оператор БПЛА 59 штурмовой бригады СБС ВСУ Александр Карпюк пояснил, что прорыв Вооруженных сил РФ в Новопавловку состоялся под прикрытием тумана, но зимой противник может потерять такое преимущество. По его словам, лучше, чтобы зима была сухая и морозная, чем теплая и с осадками.

Похожая ситуация возникла и в Покровске где подразделения ВС РФ проникли в город под покровом тумана. В сети появились кадры, как оккупанты заезжают в Покровск на мотоциклах и легкой технике.