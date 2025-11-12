ЗС РФ направили на фронт вогнемет "міні-сонцепьок": що ховається за цією назвою (фото)

Російські пропагандистські канали повідомляють про нову наземну бойову систему, яку в російських джерелах називають "міні-сонцепьок". Йдеться не про пілотовану бронемашину, а наземний роботизований комплекс (НРК).

Як випливає з публікацій у російських Telegram-каналах, принаймні одна така машина "рухається на лінію бойового зіткнення", хоча конкретних місць перекидання і чисельності цих комплексів не уточнюють.

Зазначається, що нова система являє собою НРК зі встановленим бойовим модулем реактивної зброї одноразового застосування і пусковими установками для боєприпасів типу РПО-А "Шмель", що відрізняється від ТОС-1А "Солнцепек" з його 220-мм термобаричними снарядами.

Зброя ЗС ПФ — російський роботизований комплекс "Солнцепек" Фото: Соцсети

Інакше кажучи, за концептуальним призначенням систему порівнюють із ТОС-1А, однак за фактичною конструкцією йдеться про роботизовану платформу з одноразовими реактивними пострілами, а не про класичну важку вогнеметну систему.

Розробником комплексу названо московську компанію "Робототехнічний інжиніринг". Про існування проєкту стало відомо в серпні поточного року. У повідомленнях зазначалося, що поки що залишається відкритим питання про ефективність системи й про те, чи стане вона масовим елементом озброєнь, чи залишиться у вигляді одиничних зразків.

Зброя ЗС РФ — що кажуть аналітики про НРК "Солнцепек"

Тим часом аналітики Defense Express не виключають, що подібні рішення все ж можуть посісти своє місце на фронті, хоча наразі ударні роботизовані комплекси трапляються на передовій значно рідше, порівняно з тими самими НРК, що забезпечують логістику та евакуацію.

Нагадаємо, у липні стало відомо про застосування на українському фронті новітньої модифікації російської важкої вогнеметної системи ТОС-1А "Солнцепек" на базі основного бойового танка Т-80. Західні аналітики зазначили, що платформа Т-80 володіє кращою мобільністю та адаптована для інтеграції сучасного захисного обладнання, але через високу ненажерливість і складність в обслуговуванні газотурбінних двигунів її використання тривалий час вважалося недоцільним.

Раніше Фокус писав про стрімке зростання темпів виробництва військової техніки для ЗС РФ: медіа The Economist розповіло, що кількість нових танків у 10 разів перевищує можливості НАТО.