ВС РФ направили на фронт огнемет "мини-солнцепек": что скрывается за этим названием (фото)

Российские пропагандистские каналы сообщают о новой наземной боевой системе, которую в российских источниках называют "мини-солнцепек". Речь идет не о пилотируемой бронемашине, а наземном роботизированном комплексе (НРК).

Как следует из публикаций в российских Telegram-каналах, по крайней мере одна такая машина "движется на линию боевого столкновения", хотя конкретные места переброски и численность этих комплексов не уточняются.

Отмечается, что новая система представляет собой НРК с установленным боевым модулем реактивного оружия одноразового применения и пусковыми установками для боеприпасов типа РПО-А "Шмель", что отличается от ТОС-1А "Солнцепек" с его 220-мм термобарическими снарядами.

Оружие ВС ПФ - российский роботизированный комплекс "Солнцепек" Фото: Соцсети

Иными словами, по концептуальному назначению систему сравнивают с ТОС-1А, однако по фактической конструкции речь идет о роботизированной платформе с одноразовыми реактивными выстрелами, а не о классической тяжелой огнеметной системе.

Відео дня

Разработчиком комплекса названа московская компания "Робототехнический инжиниринг". О существовании проекта стало известно в августе текущего года. В сообщениях отмечалось, что пока остается открытым вопрос об эффективности системы и о том, станет ли она массовым элементом вооружений или останется в виде единичных образцов.

Оружие ВС РФ — что говорят аналитики о НРК "Солнцепек"

Между тем аналитики Defense Express не исключают, что подобные решения все же могут занять свое место на фронте, хотя на данный момент ударные роботизированные комплексы встречаются на передовой значительно реже, по сравнению с теми же НРК, которые обеспечивают логистику и эвакуацию.

Напомним, в июле стало известно о применение на украинском фронте новейшей модификации российской тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" на базе основного боевого танка Т-80. Западные аналитики отметили, что платформа Т-80 обладает лучшей мобильностью и адаптирована для интеграции современного защитного оборудования, но из-за высокой прожорливости и сложности в обслуживании газотурбинных двигателей ее использование долгое время считалось нецелесообразным.

Ранее Фокус писал о стремительном росте темпов производства военной техники для ВС РФ: медиа The Economist рассказало, что количество новых танков в 10 раз превышает возможности НАТО.