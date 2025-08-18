Уменьшенный "Буратино" или "Солнцепек": в РФ показали роботизированную мини-РСЗО (фото)

Российская компания "Робототехнический инжиниринг" разработала новый боевой модуль, который представляет собой два металлических кожуха с ложами для одноразовых реактивных огнеметов.

Related video

Модуль предназначен для размещения на шасси наземного робототехнического комплекса (НРК). Стрельба может вестись как и из всех "стволов" одновременно, так и в заданном нужном порядке, утверждает российский ресурс Btvt.info. В издании описали систему, как "карликовую" версию РСЗО "Буратино".

Новый НРК РФ

Сообщается, что производитель также предлагает автономный режим работы системы. При потере радиосвязи между пультом управления и НРК якобы осуществляется автоматическое управление на основании полученных спутниковых данных и данных от IMU-сенсора, а также автоматическое наведение на цель.

НРК РФ НРК РФ

На разработку обратили внимание эксперты портала Defence Express, отметив, что на фото изображен типичный наземный дрон без противоосколочной защиты. Они также предположили, что расположение пусковой установки в задней части платформы может создать проблемы со стабильностью во время стрельбы.

Важно

Наземные дроны есть, но не воюют: почему в ВСУ сокращают роты НРК

Кроме того, эксперты отметили, что новый российский НРК не совсем корректно называть уменьшенным аналогом таких систем, как ТОС-1 "Буратино" или ТОС-1А "Солнцепек". Платформа использует пусковую для одноразовых реактивных боеприпасов, типа гранатометов "Шмель", что существенно отличает ее от РСЗО-огнемета на танковом шасси, который использует 220-мм термобарические реактивные снаряды.

"В общем же, независимо от того, пойдет ли сама разработка в производство, ее концепт соответствует сегодняшним тенденциям развития НРК. При этом такая платформа могла бы уменьшить риски для гранатометчиков, чьи огнеметы часто имеют эффективную дальность в 300 метров", — отметили в издании.

Напомним, украинская компания "Роботизированные комплексы" представила на выставке IDEF 2025 в Стамбуле наземный беспилотный аппарат "Триминер" для минирования территорий.

Фокус также сообщал, что украинская компания Kvertus запускает в серийное производство модернизированный наземный роботизированный комплекс AD Berserk с функцией РЭБ.