Огнеметная система на новой платформе: в РФ модернизировали ТОС-1А "Солнцепек" (видео)

В сети появились кадры применения на украинском фронте новейшей модификации российской тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» на базе основного боевого танка Т-80. Несмотря на сообщения о существовании этой конфигурации еще с августа 2024 года, визуальных доказательств не было до настоящего момента.

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В видеоролике от 11 июля показано, как модифицированная платформа занимает огневую позицию и запускает залп термобарических ракет.

Комментируя событие военный аналитик Уилл Ноулер отметил, что появление этой версии "Солнцепека" указывает на то, что "Омсктрансмаш" производит ТОС одновременно на шасси Т-72 и Т-80. Причем Министерство обороны РФ не раскрыло технических деталей, но признало использование системы на Покровском направлении силами группировки "Центр" ВС РФ.

По информации обозревателей Army Recognition, данная машина оснащена броней "Реликт", решетчатыми экранами от дронов, а также средствами радиоэлектронной борьбы. Также было отмечено использование модульного газотурбинного двигателя ГТД-1250 мощностью 1250 л.с., который обеспечивает скорость заднего хода до 11 км/ч, в отличие от версии на Т-72 (840 л.с., 4 км/ч). Это дает тактическое преимущество при уходе из-под удара и упрощает обслуживание в полевых условиях.

Модификация ТОС на Т-80

Несмотря на то, что платформа Т-80 обладает лучшей мобильностью и адаптирована для интеграции современного защитного оборудования, из-за высокой прожорливости и сложности в обслуживании газотурбинных двигателей ее использование долгое время считалось нецелесообразным.

Идея установки ТОС на шасси Т-80 не нова. Ее впервые проработали в конце 1990-х годов в Омске на базе танка Т-80У. Тогда предлагалось увеличить огневую мощь за счет новых 220-мм ракет массой до 90 кг и дальностью до 7 км. Однако из-за перегрузки ходовой части, а также конструктивных ограничений проект не был принят на вооружение.

Возвращение к Т-80 стало возможным после подписания нового контракта с "Уралвагонзаводом" на форуме "Армия-2024". Предположительно, данное решение обусловлено значительными потерями и износом платформ Т-72 и Т-90, а также ограниченными производственными мощностями.

По состоянию на март 2025 года, согласно данным разведки, Россия потеряла не менее 31 системы ТОС-1А, включая уничтоженные и захваченные. До войны на вооружении находилось около 40–45 пусковых установок, часть из которых позже модернизировали.

Ранее сообщалось, что Минобороны РФ официально подтвердило модернизацию тяжелой огнеметной системы ТОС-2 "Тосочка" за счет внедрения нового боеприпаса — 220-мм термобарической ракеты ТБС-3М. Таким образом дальность поражения системы возросла с 12 до 15 км.