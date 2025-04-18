Ракеты ТБС-3М: российские ТОС-2 увеличили дальность за счет улучшенных снарядов
Министерство обороны РФ официально подтвердило модернизацию тяжелой огнеметной системы ТОС-2 "Тосочка" за счет внедрения нового боеприпаса — 220-мм термобарической ракеты ТБС-3М. Обновление позволило увеличить дальность стрельбы комплекса с 12 до 15 километров без внесения конструктивных изменений в саму пусковую установку.
Как сообщили обозреватели Army Recognition, увеличение дальности достигнуто за счет более мощного топливного заряда и использования облегченной термобарической боеголовки, при этом сохранена разрушительная эффективность боеприпаса.
Ракеты ТБС-3М, как и предшественники, рассеивают топливно-воздушную смесь перед детонацией, создавая взрыв с высокой температурой (до 2000 °C) и мощной ударной волной (давление порядка 30 атмосфер). Подобные боеприпасы крайне эффективны в замкнутых пространствах — бункерах, траншеях, подвалах и городской застройке — вызывая разрушения и серьезные внутренние повреждения у личного состава.
Система ТОС: применение в Украине
ТОС-2 установлена на колесном шасси Урал-63706-0120 (6×6), что обеспечивает большую мобильность по сравнению с гусеничной ТОС-1А. Каждая машина несет 18 пусковых труб, а один залп способен накрыть до шести гектаров.
В арсенале ТОС-2 сохраняется система автоматического управления огнем с тепловизором, баллистическим вычислителем и лазерным дальномером. Недавние публикации Минобороны впервые продемонстрировали цифровой интерфейс и компоновку постов управления внутри установки, подчеркивая высокий уровень автоматизации.Важно
Одной из особенностей данной системі является ее способность оказывать разрушительную огневую мощь на большой площади. Каждая машина оснащена 18 пусковыми трубами для 220-мм ракет, а полный залп может покрыть площадь около шести гектаров.
Боевой дебют ТОС-2 состоялся в ходе боевых действий в Украине. Система применялась против укрепленных украинских позиций и городских опорных пунктов. По данным с места событий, ее применение сопровождалось масштабным разрушением оборонительных объектов, что подтверждает боевую эффективность комплекса в условиях современной войны.
Напомним, в феврале украинские силы уничтожили новое термобарическое оружие ТОС-2 в Донецкой области. По технике нанесли удар FPV-дроном, при этом вражеской машине не помогла и дополнительная броня в виде сетки.