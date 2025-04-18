Ракеты ТБС-3М: российские ТОС-2 увеличили дальность за счет улучшенных снарядов

Министерство обороны РФ официально подтвердило модернизацию тяжелой огнеметной системы ТОС-2 "Тосочка" за счет внедрения нового боеприпаса — 220-мм термобарической ракеты ТБС-3М. Обновление позволило увеличить дальность стрельбы комплекса с 12 до 15 километров без внесения конструктивных изменений в саму пусковую установку.

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Как сообщили обозреватели Army Recognition, увеличение дальности достигнуто за счет более мощного топливного заряда и использования облегченной термобарической боеголовки, при этом сохранена разрушительная эффективность боеприпаса.

Ракеты ТБС-3М, как и предшественники, рассеивают топливно-воздушную смесь перед детонацией, создавая взрыв с высокой температурой (до 2000 °C) и мощной ударной волной (давление порядка 30 атмосфер). Подобные боеприпасы крайне эффективны в замкнутых пространствах — бункерах, траншеях, подвалах и городской застройке — вызывая разрушения и серьезные внутренние повреждения у личного состава.

Система ТОС: применение в Украине

ТОС-2 установлена на колесном шасси Урал-63706-0120 (6×6), что обеспечивает большую мобильность по сравнению с гусеничной ТОС-1А. Каждая машина несет 18 пусковых труб, а один залп способен накрыть до шести гектаров.

В арсенале ТОС-2 сохраняется система автоматического управления огнем с тепловизором, баллистическим вычислителем и лазерным дальномером. Недавние публикации Минобороны впервые продемонстрировали цифровой интерфейс и компоновку постов управления внутри установки, подчеркивая высокий уровень автоматизации.

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Одной из особенностей данной системі является ее способность оказывать разрушительную огневую мощь на большой площади. Каждая машина оснащена 18 пусковыми трубами для 220-мм ракет, а полный залп может покрыть площадь около шести гектаров.

Боевой дебют ТОС-2 состоялся в ходе боевых действий в Украине. Система применялась против укрепленных украинских позиций и городских опорных пунктов. По данным с места событий, ее применение сопровождалось масштабным разрушением оборонительных объектов, что подтверждает боевую эффективность комплекса в условиях современной войны.

Напомним, в феврале украинские силы уничтожили новое термобарическое оружие ТОС-2 в Донецкой области. По технике нанесли удар FPV-дроном, при этом вражеской машине не помогла и дополнительная броня в виде сетки.