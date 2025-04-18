Ракети ТБС-3М: російські ТОС-2 збільшили дальність за рахунок поліпшених снарядів

Міністерство оборони РФ офіційно підтвердило модернізацію важкої вогнеметної системи ТОС-2 "Тосочка" шляхом впровадження нового боєприпасу — 220-мм термобаричної ракети ТБС-3М. Оновлення дало змогу збільшити дальність стрільби комплексу з 12 до 15 кілометрів без внесення конструктивних змін у саму пускову установку.

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Як повідомили оглядачі Army Recognition, збільшення дальності досягнуто завдяки потужнішому паливному заряду і використанню полегшеної термобаричної боєголовки, при цьому збережено руйнівну ефективність боєприпасу.

Ракети ТБС-3М, як і попередники, розсіюють паливно-повітряну суміш перед детонацією, створюючи вибух з високою температурою (до 2000 °C) і потужною ударною хвилею (тиск близько 30 атмосфер). Такі боєприпаси вкрай ефективні в замкнутих просторах — бункерах, траншеях, підвалах і міській забудові, — спричиняючи руйнування і серйозні внутрішні пошкодження в особового складу.

Система ТОС: застосування в Україні

ТОС-2 встановлено на колісному шасі Урал-63706-0120 (6×6), що забезпечує більшу мобільність порівняно з гусеничною ТОС-1А. Кожна машина несе 18 пускових труб, а один залп здатний накрити до шести гектарів.

В арсеналі ТОС-2 зберігається система автоматичного управління вогнем з тепловізором, балістичним обчислювачем і лазерним далекоміром. Нещодавні публікації Міноборони вперше продемонстрували цифровий інтерфейс і компонування постів управління всередині установки, підкреслюючи високий рівень автоматизації.

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Однією з особливостей цієї системи є її здатність надавати руйнівну вогневу міць на великій площі. Кожна машина оснащена 18 пусковими трубами для 220-мм ракет, а повний залп може покрити площу близько шести гектарів.

Бойовий дебют ТОС-2 відбувся під час бойових дій в Україні. Система застосовувалася проти укріплених українських позицій і міських опорних пунктів. За даними з місця подій, її застосування супроводжувалося масштабним руйнуванням оборонних об'єктів, що підтверджує бойову ефективність комплексу в умовах сучасної війни.

Нагадаємо, у лютому українські сили знищили нову термобаричну зброю ТОС-2 у Донецькій області. По техніці завдали удару FPV-дроном, при цьому ворожій машині не допомогла і додаткова броня у вигляді сітки.