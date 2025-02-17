ЗСУ знищили нову термобаричну зброю ТОС-2: OSINT встановили місце події (фото)

Новій розробці для російських військ не допомогла додаткова броня у вигляді металевої сітки. Нещодавній випадок викликає питання щодо її ефективності в умовах підвищеної небезпеки, де дронам відводиться вирішальна роль.

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У соцмережах з'явилися зображення, що демонструють першу підтверджену втрату російськими військами нової термобаричної зброї в Україні. Про це пише Defense Blog.

Від РСЗВ, яку нещодавно розмістили на передовій на Донеччині, вже залишилися тільки уламки. Фото купи заліза, що залишилася, дозволили дослідникам, спираючись на дані з відкритих джерел, встановити, що місцем дії була Петрівка Донецької області.

За первинною інформацією, по цій техніці завдали удару FPV-дроном. Не допомогла і додаткова броня у вигляді сітки, встановлена на ТОС-2.

ТОС-2

Мова про систему термобаричної зброї наступного покоління, яку у РФ представили як оновлення порівняно з попередніми версіями. З підвищеною мобільністю і рівнем виживання. Але нещодавній випадок викликає питання щодо її ефективності в умовах, пов'язаних з високим рівнем загрози, де атаки дронів мають вирішальне значення.

Втрата ТОС-2 вказує на вразливість навіть модернізованої російської військової техніки до тактик Сил оборони України, які постійно еволюціонують, особливо перед точковими ударами невеликими дронами.

І хоча російські війська продовжують насичувати передову новим обладнанням, все ж у жодної зі сторін військового конфлікту немає переважної переваги у вогневій потужності або можливостях оборони, резюмує видання.

Нагадаємо про те, яке озброєння застосовують українські F-16 під час наземних місій.

Також повідомлялося, що ударні БПЛА вивели з ладу найбільшу в РФ нафтоперекачувальну станцію.