Наземні місії українських F-16: яке озброєння застосовується проти ворога (фото)

Фахівці помітили на українських винищувачах керовані авіабомби GBU-39/B, а також звернули увагу на систему AN/ALQ-131, яка захищає машину від російських радарів.

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Використання винищувачів F-16 у складі Повітряних сил ЗСУ вже давно вийшло за рамки забезпечення протиповітряної оборони в тилових районах. Ці машини активно залучені на передовій, виконуючи широкий спектр бойових завдань, включно з повітряним боєм і завдаванням високоточних ударів по наземних цілях. Про те, яка зброя та обладнання застосовується українськими F-16 розповіли оглядачі Defense Express.

Аналітики звернули увагу на опубліковані фотоматеріали, що з'явилися у відкритих джерелах, які підтверджують участь українських F-16 у місіях безпосередньої авіаційної підтримки.

На одному зі знімків зображений винищувач, оснащений тримачами BRU-61 з вісьмома керованими авіаційними бомбами малого діаметра GBU-39/B SDB (по чотири на кожній точці підвіски). Ця зброя дає змогу наносити точкові удари по укріплених об'єктах противника завдяки комбінованій системі наведення, що охоплює супутникову та інерціальну навігацію, а в деяких версіях — напівактивне лазерне наведення.

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Фахівці зазначили, що аналогічні боєприпаси вже використовувалися в модернізованих радянських МіГ-29, адаптованих під західне озброєння за допомогою пілонів-перехідників. Однак для F-16 необхідність у додаткових адаптерах відсутня, що спрощує процес озброєння і підвищує бойову ефективність платформи.

Комплексне озброєння українських F-16 для подібних місій включає:

дві ракети AIM-120 на закінцівках крила для ведення повітряного бою на середніх дистанціях;

дві ракети ближнього бою AIM-9, розміщені на зовнішніх підкрилових пілонах;

вісім бомб GBU-39/B SDB;

два додаткові паливні баки об'ємом по 370 галонів (1400 літрів) кожен;

контейнер радіоелектронної боротьби AN/ALQ-131, підвішений під фюзеляжем.

Озброєння винищувача F-16 Повітряних сил ЗСУ Фото: Defense Express

Особливу роль у забезпеченні виживаності винищувача в умовах сучасної протиповітряної оборони відіграє AN/ALQ-131, розроблений компанією Northrop Grumman. Цей комплекс дає змогу фіксувати випромінювання ворожих радарів і автоматично створювати активні перешкоди для їхньої роботи, що знижує ймовірність успішного застосування зенітних ракетних комплексів противника.

Таким чином, українські F-16 вже успішно виконують завдання не тільки повітряного бою, а й високоточного удару по наземних цілях, що повністю відповідає прогнозам, зробленим ще 2023 року.

Раніше оглядачі Defense Express стверджували, що завдяки використанню APKWS винищувач F-16 може за один виліт вразити 28 повітряних цілей і більше.