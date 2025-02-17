Наземні місії українських F-16: яке озброєння застосовується проти ворога (фото)
Фахівці помітили на українських винищувачах керовані авіабомби GBU-39/B, а також звернули увагу на систему AN/ALQ-131, яка захищає машину від російських радарів.
Використання винищувачів F-16 у складі Повітряних сил ЗСУ вже давно вийшло за рамки забезпечення протиповітряної оборони в тилових районах. Ці машини активно залучені на передовій, виконуючи широкий спектр бойових завдань, включно з повітряним боєм і завдаванням високоточних ударів по наземних цілях. Про те, яка зброя та обладнання застосовується українськими F-16 розповіли оглядачі Defense Express.
Аналітики звернули увагу на опубліковані фотоматеріали, що з'явилися у відкритих джерелах, які підтверджують участь українських F-16 у місіях безпосередньої авіаційної підтримки.
На одному зі знімків зображений винищувач, оснащений тримачами BRU-61 з вісьмома керованими авіаційними бомбами малого діаметра GBU-39/B SDB (по чотири на кожній точці підвіски). Ця зброя дає змогу наносити точкові удари по укріплених об'єктах противника завдяки комбінованій системі наведення, що охоплює супутникову та інерціальну навігацію, а в деяких версіях — напівактивне лазерне наведення.
Фахівці зазначили, що аналогічні боєприпаси вже використовувалися в модернізованих радянських МіГ-29, адаптованих під західне озброєння за допомогою пілонів-перехідників. Однак для F-16 необхідність у додаткових адаптерах відсутня, що спрощує процес озброєння і підвищує бойову ефективність платформи.
Комплексне озброєння українських F-16 для подібних місій включає:
- дві ракети AIM-120 на закінцівках крила для ведення повітряного бою на середніх дистанціях;
- дві ракети ближнього бою AIM-9, розміщені на зовнішніх підкрилових пілонах;
- вісім бомб GBU-39/B SDB;
- два додаткові паливні баки об'ємом по 370 галонів (1400 літрів) кожен;
- контейнер радіоелектронної боротьби AN/ALQ-131, підвішений під фюзеляжем.
Особливу роль у забезпеченні виживаності винищувача в умовах сучасної протиповітряної оборони відіграє AN/ALQ-131, розроблений компанією Northrop Grumman. Цей комплекс дає змогу фіксувати випромінювання ворожих радарів і автоматично створювати активні перешкоди для їхньої роботи, що знижує ймовірність успішного застосування зенітних ракетних комплексів противника.
Таким чином, українські F-16 вже успішно виконують завдання не тільки повітряного бою, а й високоточного удару по наземних цілях, що повністю відповідає прогнозам, зробленим ще 2023 року.
Раніше оглядачі Defense Express стверджували, що завдяки використанню APKWS винищувач F-16 може за один виліт вразити 28 повітряних цілей і більше.