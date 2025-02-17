Наземные миссии украинских F-16: какое вооружение применяется против врага (фото)
Специалисты заметили на украинских истребителях управляемые авиабомбы GBU-39/B, а также обратили внимание на систему AN/ALQ-131, которая защищает машину от российских радаров.
Использование истребителей F-16 в составе Воздушных сил ВСУ уже давно вышло за рамки обеспечения противовоздушной обороны в тыловых районах. Эти машины активно задействованы на передовой, выполняя широкий спектр боевых задач, включая воздушный бой и нанесение высокоточных ударов по наземным целям. О том, какое оружие и оборудование применяется украинскими F-16 рассказали обозреватели Defense Express.
Аналитики обратили внимание на опубликованные фотоматериалы, появившиеся в открытых источниках, которые подтверждают участие украинских F-16 в миссиях непосредственной авиационной поддержки.
На одном из снимков запечатлен истребитель, оснащенный держателями BRU-61 с восемью управляемыми авиационными бомбами малого диаметра GBU-39/B SDB (по четыре на каждой точке подвески). Это оружие позволяет наносить точечные удары по укрепленным объектам противника благодаря комбинированной системе наведения, включающей спутниковую и инерциальную навигацию, а в некоторых версиях — полуактивное лазерное наведение.
Специалисты отметили, что аналогичные боеприпасы уже использовались в модернизированных советских МиГ-29, адаптированных под западное вооружение с помощью пилонов-переходников. Однако для F-16 необходимость в дополнительных адаптерах отсутствует, что упрощает процесс вооружения и повышает боевую эффективность платформы.
Комплексное вооружение украинских F-16 для подобных миссий включает:
- две ракеты AIM-120 на законцовках крыла для ведения воздушного боя на средних дистанциях;
- две ракеты ближнего боя AIM-9, размещенные на внешних подкрыльевых пилонах;
- восемь бомб GBU-39/B SDB;
- два дополнительных топливных бака объемом по 370 галлонов (1400 литров) каждый;
- контейнер радиоэлектронной борьбы AN/ALQ-131, подвешенный под фюзеляжем.
Особую роль в обеспечении выживаемости истребителя в условиях современной противовоздушной обороны играет AN/ALQ-131, разработанный компанией Northrop Grumman. Этот комплекс позволяет фиксировать излучение вражеских радаров и автоматически создавать активные помехи для их работы, что снижает вероятность успешного применения зенитных ракетных комплексов противника.
Таким образом, украинские F-16 уже успешно выполняют задачи не только воздушного боя, но и высокоточного удара по наземным целям, что полностью соответствует прогнозам, сделанным еще в 2023 году.
Ранее обозреватели Defense Express утверждали, что благодаря использованию APKWS истребитель F-16 может за один вылет поразить 28 воздушных целей и более.