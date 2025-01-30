F-16 за один вылет может сбить 28 ракет: эксперты рассказали, насколько это реально (фото)

Главным элементом поражения при таком сценарии являются ракеты с системой APKWS. Напрмер, американские F-16 успешно применяли данное решение для отражения атак ударных дронов хуситов в Красном море.

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Одним из критериев применения истребителей в противовоздушной обороне является количество сбитых целей за один вылет. В контексте войны в Украине на сегодняшний день рекорд для истребителя F-16 принадлежит украинскому летчику, который уничтожил за один вылет шесть крылатых ракет. В то же время возникает вопрос, возможно ли этот показатель улучшить в несколько раз и что для этого необходимо. Об этом говорится в материале Defense Express.

Авторы публикации отмечают, что необходимость увеличения боевой эффективности истребителей в противовоздушной обороне становится все более очевидной. В частности, уничтожение большого количества крылатых ракет и ударных дронов за один вылет требует альтернативных решений, способных повысить боевую эффективность при приемлемых затратах. И одним из таких решений являются высокоточные 70-мм ракеты с APKWS, которые уже доказали свою эффективность в бою.

Сбить 28 целей: как это возможно

Аналитики утверждают, что благодаря использованию APKWS истребитель F-16 может за один вылет поразить 28 воздушных целей и более.

Впервые эффективность этих ракет против воздушных целей была доказана еще в 2019 году, когда F-16C ВВС США сбил дрон-мишень BQM-167. А совсем недавно источники ресурса The War Zone сообщили, что американские F-16 успешно применили APKWS для отражения атак ударных дронов хуситов в Красном море.

Между тем эксперты отмечают, что для того, чтобы F-16 мог эффективно использовать 70-мм ракеты для поражения множества целей, требуется:

Сами APKWS или аналоги, такие как FZ275 LGR от Thales, производство которых планируется наладить в Украине.

ракета FZ275 LGR Фото: Открытые источники

Пусковые блоки типа LAU-131/A, каждый из которых имеет семь направляющих. На пилоне можно подвесить до трех таких блоков.

F-16 с двумя блоками LAU-131/A Фото: US DoD

Прицельная станция (Litening или Sniper) для подсветки целей лазером. Без этой системы ракеты становятся неуправляемыми. Подсветку также может осуществлять второй F-16 в паре, что снижает нагрузку на пилота атакующего самолета.

Блоки LAU-131/A на истребители F-16 Фото: US DoD

Благодаря этим компонентам и грамотному планированию боевых вылетов истребитель сможет уничтожать десятки воздушных целей, обеспечивая более эффективную защиту как в зоне боевых действий, так и на стратегически важных рубежах.

Кратко о ракетах APKWS

APKWS (Advanced Precision Kill Weapon System) – это комплект доработки неуправляемых авиационных 70-мм ракет Hydra 70, который превращает их в управляемые высокоточные боеприпасы с полуактивным лазерным наведением. Разработка принадлежит компании BAE Systems и была принята на вооружение ВВС США в 2012 году.

Напомним, 25 января ВМС Украины продемонстрировали кадры, на которых экипаж одного из катеров сбивает российскую ракету "воздух-земля" Х-59 с помощью APKWS. Сообщалось, что ракета была выпущена оккупантами с самолета Су-57 с целью атаковать гражданскую инфраструктуру морского порта "Южный".