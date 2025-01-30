F-16 за один виліт може збити 28 ракет: експерти розповіли, наскільки це реально (фото)

Головним елементом ураження за такого сценарію є ракети з системою APKWS. Наприклад, американські F-16 успішно застосовували це рішення для відбиття атак ударних дронів хуситів у Червоному морі.

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Одним із критеріїв застосування винищувачів у протиповітряній обороні є кількість збитих цілей за один виліт. У контексті війни в Україні на сьогодні рекорд для винищувача F-16 належить українському льотчику, який знищив за один виліт шість крилатих ракет. Водночас виникає питання, чи можливо цей показник поліпшити в кілька разів і що для цього необхідно. Про це йдеться в матеріалі Defense Express.

Автори публікації зазначають, що необхідність збільшення бойової ефективності винищувачів у протиповітряній обороні стає дедалі очевиднішою. Зокрема, знищення великої кількості крилатих ракет і ударних дронів за один виліт вимагає альтернативних рішень, здатних підвищити бойову ефективність при прийнятних витратах. І одним із таких рішень є високоточні 70-мм ракети з APKWS, які вже довели свою ефективність у бою.

Збити 28 цілей: як це можливо

Аналітики стверджують, що завдяки використанню APKWS винищувач F-16 може за один виліт вразити 28 повітряних цілей і більше.

Уперше ефективність цих ракет проти повітряних цілей було доведено ще 2019 року, коли F-16C ВПС США збив дрон-мішень BQM-167. А зовсім недавно джерела ресурсу The War Zone повідомили, що американські F-16 успішно застосували APKWS для відбиття атак ударних дронів хуситів у Червоному морі.

Тим часом експерти зазначають, що для того, щоб F-16 міг ефективно використовувати 70-мм ракети для ураження безлічі цілей, потрібно:

Самі APKWS або аналоги, такі як FZ275 LGR від Thales, виробництво яких планується налагодити в Україні.

ракета FZ275 LGR Фото: Відкриті джерела

Пускові блоки типу LAU-131/A, кожен з яких має сім направляючих. На пілоні можна підвісити до трьох таких блоків.

F-16 із двома блоками LAU-131/A Фото: US DoD

Прицільна станція (Litening або Sniper) для підсвічування цілей лазером. Без цієї системи ракети стають некерованими. Підсвічування також може здійснювати другий F-16 у парі, що знижує навантаження на пілота літака, який атакує.

Блоки LAU-131/A на винищувачі F-16 Фото: US DoD

Завдяки цим компонентам і грамотному плануванню бойових вильотів винищувач зможе знищувати десятки повітряних цілей, забезпечуючи більш ефективний захист як у зоні бойових дій, так і на стратегічно важливих рубежах.

Коротко про ракети APKWS

APKWS (Advanced Precision Kill Weapon System) — це комплект доопрацювання некерованих авіаційних 70-мм ракет Hydra 70, який перетворює їх на керовані високоточні боєприпаси з напівактивним лазерним наведенням. Розробка належить компанії BAE Systems і була прийнята на озброєння ВПС США у 2012 році.

Нагадаємо, 25 січня ВМС України продемонстрували кадри, на яких екіпаж одного з катерів збиває російську ракету "повітря-земля" Х-59 за допомогою APKWS. Повідомлялося, що ракета була випущена окупантами з літака Су-57 з метою атакувати цивільну інфраструктуру морського порту "Южний".