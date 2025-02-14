F-16 сбили из-за отсутствия системы "свой-чужой" на Patriot: WP о причинах катастрофы

По данным издания, система Link 16 собирает информацию об объектах в воздушном пространстве и обозначает, кто "свой", а кто "чужой", пояснили журналисты. Такую систему сняли с Patriot, которые шли в Украину.

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Американские власти не ожидали, что во время российско-украинской войны дойдет до того, что Силы обороны все же получат западные истребители F-16. Из этих соображений из комплексов противовоздушной обороны, которые предоставлял Пентагон, изъяли систему распознавания. Кроме того, чтобы не было "эскалации", пилотов намеренно обучали медленно. Из-за отсутствия системы распознавания Украина потеряла F-16 под массированной атакой россиян летом 2024 года. О результатах журналистского расследования написало издание The Washingnot Post.

Журналисты объяснили, что получили информацию о причинах падения истребителя F-16 от неназванных источников — народных депутатов и других должностных лиц. Кроме того, с ними открыто поговорил бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк (2019-2020 гг.) и соучредитель Международного центра "Украинская победа" Дарья Каленюк. Удалось выяснить, что возможная причина — это отсутствие системы распознавания "свой-чужой" на ЗРК Patriot.

Потеря F-16 — каковы причины катастрофы

Американская армия имеет систему Link 16, которая показывает военным все объекты в воздухе — и собственные самолеты, и вражеские цели. Такая осведомленность дает возможность поражать именно те объекты, которые нужно, объясняется в статье. Система доступна самолетам, наземным подразделениям, расчетам комплексов противовоздушной обороны и командованию.

"Link 16 также уменьшает риски для пилотов, которые летят одновременно со шквалом вражеских ракет и беспилотников, гарантируя, что их наземные коллеги знают, где находятся их самолеты", — объясняется в статье.

Между тем эту систему сняли с Patriot, поскольку не считали, что Украина когда-то получит F-16, рассказали источники журналистов. В статье указали, от кого получили подтверждение — от Загороднюка и Каленюк, а также от анонимов. Кроме того, еще один неназванный собеседник прямо подтвердил, что истребитель сбила ракета ПВО.

"Когда через несколько месяцев Запад одобрил истребители, то это не было исправлено. Источники говорят, что предпринимаются усилия для устранения этого недостатка, но отказались сообщить подробности", — рассказало WP.

Издание сообщило, что обратилось за комментарием в Пентагон. Им ответили, что не комментируют конфигурацию оружия, которое предоставили Украине. Минобороны США также посоветовало обратиться к украинским властям с вопросами относительно трагического инцидента.

Украинское командование и представители власти пока не реагировали на расследование WP.

Что произошло 26 августа — детали атаки ВС РФ

Отметим, 26 августа ВС РФ нанесли комбинированный ракетно-дроновой удар по Украине. По украинцам летело 127 ракет и 109 беспилотников. Согласно заявлению президента Владимира Зеленского, россияне пытались попасть по украинской энергетической системе. Для отражения атаки в воздух подняли истребители, полученные ВСУ от западных партнеров. Один из F-16 успешно сбил две российские ракеты и беспилотники, сообщил президент.

Впоследствии росСМИ сообщили, что Украина потеряла один самолет F-16. Об этом же написала народный депутат Марьяна Безуглая. При этом она заявила, что катастрофа произошла в результате "дружественного огня". Украинские власти заявили, что ведется расследование, и пока не известно, почему произошла трагедия.

Управлял истребителем F-16, который разбился 26 августа, опытный украинский пилот Алексей Месь с позывным "Мунфиш". Месь вместе с другим пилотом, Андреем Пильщиковым "Джусом", адвокатировали предоставление Украине западных истребителей.

Напоминаем, 14 февраля аналитики проекта Defense Express сообщили об атаке истребителя F-16 ВСУ на российский самолет.