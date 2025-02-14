F-16 збили через відсутність системи "свій-чужий" на Patriot: WP про причини катастрофи

За даними видання, система Link 16 збирає інформацію про об'єкти у повітряному просторі та позначає, хто "свій", а хто "чужий", пояснили журналісти. Таку систему зняли з Patriot, які йшли в Україну.

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Американська влада не очікувала, що під час російської-української війни дійде до того, що Сили оборони все ж отримають західні винищувачі F-16. З цих міркувань з комплексів протиповітряної оборони, які надавав Пентагон, вилучили систему розпізнавання. Крім того, щоб не було "ескалації", пілотів навмисно навчали повільно. Через відсутність системи розпізнавання Україна втратила F-16 під масованої атаки росіян влітку 2024 року. Про результати журналістського розслідування написало видання The Washingnot Post.

Журналісти пояснили, що отримали інформацію про причини падіння винищувача F-16 від неназваних джерел — народних депутатів та інших посадовців. Крім того, з ними відкрито поговорив колишній міністр оборони України Андрій Загороднюк (2019-2020 рр.) та співзасновниця Міжнародного центру "Українська перемога" Дарія Каленюк. Вдалось з'ясувати, що можлива причина — це відсутність системи розпізнавання "свій-чужий" на ЗРК Patriot.

Втрата F-16 — які причини катастрофи

Американська армія має систему Link 16, яка показує військовим усі об'єкти у повітрі — і власні літаки, і ворожі цілі. Така обізнаність дає можливість вражати саме ті об'єкти, які потрібно, пояснюється у статті. Система доступна літакам, наземним підрозділам, розрахункам комплексів протиповітряної оборони та командуванню.

"Link 16 також зменшує ризики для пілотів, які летять одночасно зі шквалом ворожих ракет і безпілотників, гарантуючи, що їхні наземні колеги знають, де знаходяться їхні літаки", — пояснюється у статті.

Тим часом цю систему зняли з Patriot, оскільки не вважали, що Україна колись отримає F-16, розповіли джерела журналістів. У статті вказали, від кого отримали підтвердження — від Загороднюка та Каленюк, а також від анонімів. Крім того, ще один неназваний співрозмовник прямо підтвердив, що винищувач збила ракета ППО.

"Коли через кілька місяців Захід схвалив винищувачі, то це не було виправлено. Джерела кажуть, що вживаються зусилля для усунення цього недоліку, але відмовилися повідомити подробиці", — розповіло WP.

Видання повідомило, що звернулось за коментарем до Пентагону. Їм відповіли, що не коментують конфігурацію зброї, яку надали Україні. Міноборони США також порадило звернутися до української влади з питаннями щодо трагічного інциденту.

Українське командування та представники влади поки що не реагували на розслідування WP.

Що сталось 26 серпня — деталі атаки ЗС РФ

Зазначимо, 26 серпня ЗС РФ завдала комбінованого ракетно-дронового удару по Україні. По українцях летіло 127 ракет і 109 безпілотників. Згідно з заявою президента Володимира Зеленського, росіяни намагались поцілити по українській енергетичній системі. Для відбиття атаки у повітря підняли винищувачі, отримані ЗСУ від західних партнерів. Один з F-16 успішно збив дві російські ракети та безпілотники, повідомив президент.

Згодом росЗМІ повідомили, що Україна втратила один літак F-16. Про це ж написала народна депутатка Мар'яна Безугла. При цьому вона заявила, що катастрофа відбулась внаслідок "дружнього вогню". Українська влада заявила, що ведеться розслідування, і поки не відомо, чому сталась трагедія.

Керував винищувачем F-16, який розбився 26 серпня, досвідчений український пілот Олексій Месь з позивним "Мунфіш". Месь разом з іншим пілотом, Андрієи Пільщиковим "Джусом", адвокатували надання Україні західних винищувачів.

Нагадуємо, 14 лютого аналітики проєкту Defense Express повідомили про атаку винищувача F-16 ЗСУ на російський літак.