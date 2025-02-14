Отстрелял ракету AIM-9C: F-16 мог нанести удар по российскому самолету, — Defense Express

Главред Defense Express Олег Катков говорит, что изначально F-16 использовались только для ПВО, но с приобретением опыта они будут больше привлекаться к бомбовым ударам и прикрытию операций.

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Американский истребительF-16 в Украине мог выпустить ракету AIM-9C по вражескому самолету. Об этом свидетельствуют опубликованные в сети фото истребителя, в боекомплекте которого не хватало одной ракеты, сказал в эфире Radio NV главный редактор издания Defense Express Олег Катков.

Главред Defense Express об ударах F-16 по российским самолетам. На видео с 15:15.

На вопрос о том, насколько реально использовать американские F-16 для уничтожения российских самолетов, Олег Катков ответил, что такие бои уже происходили.

"Он уже это делает, есть фотографии, которые все равно утекают в сеть, и они уже публичные", — сказал эксперт.

Катков пояснил, что на распространенной в сети фотографии F-16 после длительной миссии в Украине среди вооружения самолета не хватает одной ракеты AIM-9C класса "воздух — воздух". Эта версия, в зависимости от модернизации, может иметь дальность от 105 до 120 километров.

"И он ее отстрелял по какому-то российскому самолету. Возможно, во время миссии прикрытия других машин, которые осуществляли уже бомбовые удары. Поэтому да, F-16 уже используются как самолет, полноценный, многофункциональный истребитель, который может выполнять миссии как по нанесению бомбовых высокоточных ударов по наземным целям, так и прикрытие воздушных операций, и именно так он должен использоваться", — сказал главред Defense Express.

Кроме того, по его словам, на сделанной в Сумской области фотографии видно истребитель F-16, снаряженный малокалиберной дальнобойной бомбой SDB.

"Поэтому понятно, что F-16 использовал бомбы SDB для ударов по объектам РФ в Курской области. Это просто факт, которому уже несколько недель", — отметил Катков.

Он добавил, что именно такой сценарий расширения функций F-16 в боях в Украине предусматривали американские профильные специалисты, командиры эскадрилий.

"Мол, на первом этапе, когда самолетов будет мало, они будут непосредственно использоваться только для защиты тыловых районов, как ПВО. На втором этапе, после приобретения реального опыта эксплуатации самолета, они начинают привлекаться к тем операциям, которые уже отработаны в Украине", — сказал специалист.

Напомним, 12 февраля аккаунт OSINTtechnical в соцсети Х (ранее — Twitter) опубликовал первый снимок первый сделанный в Украине снимок F-16 с ракетой AMRAAM. На фото изображен истребитель F-16 Fighting Falcon с усовершенствованными ракетами AMRAAM серии С и усеченными крыльями. Бойцы воздушных сил отмечали, что три подвесных бака на самолете могут говорить о том, что он использовался не просто для ПВО, а для выполнения боевых задач на передовой.

10 февраля СМИ писали, что переданные Украине Францией сверхзвуковые многоцелевые истребители Dassault Mirage 2000-5 позволят поражать еще больше командных пунктов РФ.