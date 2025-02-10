По словам журналистов, появление этих самолетов расширит возможности Украины для нанесения дальнобойных ударов в критически важное время, когда бригадам ВСУ не хватает оружия для защиты позиций.

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Первая партия сверхзвуковых многоцелевых истребителей Dassault Mirage 2000-5 уже в Украине. Как и ожидалось, французские инженеры модифицировали их тлим образом, чтобы можно было запускать крылатые ракеты SCALP-EG. Об этом пишет Forbes.

Появление этих самолетов расширит возможности Украины наносить дальнобойные удары в критически важное время. Украинским бригадам не хватает оружия для защиты позиций на востоке Украины: поэтому воздушные силы играют ключевую роль поддержки, нацеливаясь на российские командные пункты и разрушая российские взаимодействия на передовой. Это дает возможность Силам обороны продолжать борьбу с превосходящими силами противника.

Mirages добавятся к растущему авиапарку Lockheed Martin F-16 в украинских ВС, которые в основном обходились несколькими сотнями бывших советских боевых самолетов, которые были на вооружении до полномасштабного вторжения. Воздушные силы Украины потеряли около 100 этих старых самолетов из-за российских ракет. 85 истребителей F-16 и, возможно, десять или больше Mirage 2000 дополнят советские самолеты на четвертом году войны.

Истребители F-16, которые прежде были у Дании и Нидерландов выполняли задачи ПВО, нацеливаясь на российские беспилотники и крылатые ракеты, бомбардирующие украинские города.

Mirage могут выполнять задачи по атаке наземных целей. По данным La Tribune, французы доработали Mirage 2000-5 не только для перевозки SCALP-EG, но и для транспортировки планирующих бомб Hammer, которые Украина получает из Франции.

SCALP-EG имеют решающее значение. Ракеты весом 1300 кг, дальностью до 250 кг с тандемными боеголовками способны разрушать бункеры и поражать наиболее уязвимые объекты российских войск — командные пункты.

За несколько месяцев до начала недавнего контрнаступления в Курске украинцы приложили немало усилий, чтобы найти и нанести удар по командным пунктам российской 810-й морской пехотной бригады.

Mirage будут полезны лишь в том случае, если у них будет достаточно высокоточных боеприпасов. Неясно, сколько SCALP-EG Украина получила от Франции и Италии. Возможно, всего 100. Также неясно, сколько ракет осталось у Украины после многих лет тяжелых боев.

Напомним, что армия РФ атакует дронами страны НАТО, в ISW предупредили об опасности.

Также сообщалось, что 10 февраля БПЛА атаковали РФ, взрывы прогремели в Краснодарском крае, загорелся Афипский НПЗ.