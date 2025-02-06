Копирует будущего противника: зачем американский F-16 перекрасили в цвета Су-57 (фото)

В ходе учений Red Flag военное командование ВВС США предложило выбрать камуфляж самолета потенциального противника. В итоге через голосование в соцсетях с подавляющим преимуществом победил шаблон Су-57.

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На базе ВВС в штате Невада продолжаются юбилейные боевые учения Red Flag 25-1, которые продлятся до 14 февраля. В них принимают участие летчики США и стран-союзников, отрабатывая боевые сценарии, максимально приближенные к реальным условиям. Одной из самых интересных деталей учений стало появление F-16, окрашенного в камуфляж, повторяющий внешний облик российского истребителя пятого поколения Су-57. Об этом сообщает Bulgarian Military.

Любопытно, что сама схема камуфляжа основана на цифровом шаблоне, который был популяризирован через социальные сети. Бригадный генерал Роберт Новотны инициировал конкурс на странице своего 57-го командира крыла в соцсетях, позволив подписчикам проголосовать за то, какую схему окраски противника следует применить к F-16. В итоге шаблон Су-57 победил с подавляющим преимуществом.

Обозреватели отметили, что использование камуфляжа, напоминающего потенциального противника — не просто эстетическое решение, а важная часть подготовки пилотов. Это тактический ход, направленный на моделирование угроз, с которыми могут столкнуться летчики при встрече с российскими истребителями.

Важно

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Например, данное решение помогает снизить эффект "лихорадки" — временной потери концентрации при виде незнакомого "вражеской" машины. Иными словами окраска помогает пилотам преодолеть психологическую реакцию на чужой самолет и привыкнуть к его виду, снижая фактор внезапности в бою.

Хотя Су-57 не является массово распространенной угрозой из-за ограниченного производства, ВВС США продолжают тренировать своих пилотов для противодействия любым возможным вызовам. Red Flag 25-1 и эскадрильи "Агрессоров" остаются важным компонентом этой подготовки.

"Таким образом, окраска действует не только как визуальная подсказка, но и как психологический инструмент, подготавливая пилотов к сложностям современной воздушной войны, где любой самолет может представлять угрозу", — подытожили обозреватели.

Ранее мы писали, что российский истребитель Су-57 стал объектом пристального внимания на авиасалоне Airshow China 2024 в Китае. Наблюдателями были обнаружены крепления на фюзеляже самолета, которые негативно влияют на стелс-характеристики самолета.