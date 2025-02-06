Копіює майбутнього противника: навіщо американський F-16 перефарбували в кольори Су-57 (фото)

Під час навчань Red Flag військове командування ВПС США запропонувало вибрати камуфляж літака потенційного противника. У підсумку через голосування в соцмережах з переважною перевагою переміг шаблон Су-57.

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На базі ВПС у штаті Невада тривають ювілейні бойові навчання Red Flag 25-1, які триватимуть до 14 лютого. У них беруть участь льотчики США і країн-союзників, відпрацьовуючи бойові сценарії, максимально наближені до реальних умов. Однією з найцікавіших деталей навчань стала поява F-16, пофарбованого в камуфляж, що повторює зовнішній вигляд російського винищувача п'ятого покоління Су-57. Про це повідомляє Bulgarian Military.

Цікаво, що сама схема камуфляжу ґрунтується на цифровому шаблоні, який був популяризований через соціальні мережі. Бригадний генерал Роберт Новотни ініціював конкурс на сторінці свого 57-го командира крила в соцмережах, дозволивши підписникам проголосувати за те, яку схему забарвлення супротивника слід застосувати до F-16. У підсумку шаблон Су-57 переміг з переважною перевагою.

Оглядачі зазначили, що використання камуфляжу, що нагадує потенційного супротивника — не просто естетичне рішення, а важлива частина підготовки пілотів. Це тактичний хід, спрямований на моделювання загроз, з якими можуть зіткнутися льотчики під час зустрічі з російськими винищувачами.

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Наприклад, це рішення допомагає знизити ефект "лихоманки" — тимчасової втрати концентрації при вигляді незнайомої "ворожої" машини. Іншими словами забарвлення допомагає пілотам подолати психологічну реакцію на чужий літак і звикнути до його вигляду, знижуючи фактор раптовості в бою.

Хоча Су-57 не є масово поширеною загрозою через обмежене виробництво, ВПС США продовжують тренувати своїх пілотів для протидії будь-яким можливим викликам. Red Flag 25-1 та ескадрильї "Агресорів" залишаються важливим компонентом цієї підготовки.

"Таким чином, забарвлення діє не тільки як візуальна підказка, а і як психологічний інструмент, готуючи пілотів до складнощів сучасної повітряної війни, де будь-який літак може становити загрозу", — підсумували оглядачі.

Раніше ми писали, що російський винищувач Су-57 став об'єктом пильної уваги на авіасалоні Airshow China 2024 у Китаї. Спостерігачі виявили кріплення на фюзеляжі літака, які негативно впливають на стелс-характеристики літака.