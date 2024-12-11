"Зробимо, як у американців": у РФ випробовують Су-57 з технологією, якій майже 40 років (фото)

Йдеться про двигуни з плоским соплом, які мають зменшити опір і підвищити паливну ефективність літака. Таке рішення було розроблено в 1986 році та застосовано на F-22 Raptor.

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Російські державні медіа анонсували сюжет про тестування двигуна з плоским соплом на новітньому винищувачі Су-57. Це перше офіційне підтвердження таких випробувань, які раніше згадувалися лише на рівні чуток. Про це 11 грудня повідомили оглядачі The War Zone.

Подія примітна тим, що ця технологія є важливим удосконаленням для літаків п'ятого покоління. Перевага двигунів із плоским соплом полягає в поліпшенні скритності шляхом зниження радіолокаційного перерізу (RCS) та інфрачервоної сигнатури. Традиційні круглі сопла створюють сильні радіолокаційні відбиття, тоді як плоскі розсіюють радарні хвилі, ускладнюючи виявлення і стеження.

З аеродинамічного погляду така конструкція може зменшити опір і підвищити паливну ефективність літака Су-57, зберігаючи вектор тяги, що дає змогу підтримувати високу маневреність, характерну для російських винищувачів.

Коментарі експертів

З приводу випробувань цієї технології на російській машині оглядачі Defense Express зазначили, що "нова розробка" нагадує давно освоєні технології. Двигун F119 із плоским соплом розробила американська Pratt & Whitney ще 1986 року, його застосували на F-22 Raptor.

Випробування почалися 1988 року на F-15, а перший політ прототипу F-22 відбувся 1990 року. На основі F119 пізніше було створено двигун F135 для F-35, але від плоского сопла там відмовилися на користь симетричного сопла, яке, з одного боку, дає змогу зменшити помітність шлейфу в інфрачервоному спектрі, з іншого — дешевше у виробництві та обслуговуванні.

Технічні аспекти та проблеми Су-57

Також фахівці розповіли, що в Росії від самого початку програми Су-57 планувалося встановити новий двигун із плоским соплом. Однак на серійних літаках використовуються двигуни першого етапу — АЛ-41Ф1, модернізована версія АЛ-31Ф, розробленого для Су-27. Розроблення ж двигуна "Тип 30", який мав забезпечити Су-57 необхідні характеристики, триває з 2020 року, але досі в серійне виробництво він не надійшов.

Розробка конструкції ПлРС

Тому поки російська промисловість обмежується тестуванням нових технологій, серійні Су-57 продовжують постачатися у війська з двигунами, створеними на основі технологій 70-х років.

"Взагалі вся історія щодо російського Су-57 — це про спробу зробити, "як в американців", на що тільки офіційно пішло 16 років від моменту старту робіт у 2002 році (або здмухування пилу з радянських креслень) до прийняття на озброєння у 2018-му для того, щоб за планом побудувати до 2028 року 76 винищувачів", — підсумували експерти.

Важливо

У РФ заявили про нібито впровадження технологій 6-го покоління в Су-57, але літак сповнений проблем

Раніше в Defense Express розповіли про застосування винищувачем Су-57 крилатих ракет Х-59. Зазначалося, що заявленим "козирем" цих літаків є стелс-технології, однак ці ракети зводять нанівець цю перевагу.