"Сделаем, как у американцев": в РФ испытывают Су-57 с технологией, которой почти 40 лет (фото)

Речь идет о двигателях с плоским соплом, которые должны уменьшить сопротивление и повысить топливную эффективность самолета. Такое решение было разработано в 1986 году и применено на F-22 Raptor.

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Российские государственные медиа анонсировали сюжет о тестировании двигателя с плоским соплом на новейшем истребителе Су-57. Это первое официальное подтверждение испытаний такого рода, которые ранее упоминались лишь на уровне слухов. Об этом 11 декабря сообщили обозреватели The War Zone.

Собітие примечательно тем, что данная технология является важным усовершенствованием для самолетов пятого поколения. Преимущество двигателей с плоским соплом заключается в улучшении скрытности за счет снижения радиолокационного сечения (RCS) и инфракрасной сигнатуры. Традиционные круглые сопла создают сильные радиолокационные отражения, тогда как плоские рассеивают радарные волны, затрудняя обнаружение и слежение.

С аэродинамической точки зрения такая конструкция может уменьшить сопротивление и повысить топливную эффективность самолета Су-57, сохраняя вектор тяги, что позволяет поддерживать высокую маневренность, характерную для российских истребителей.

Комментарии экспертов

По поводу испытаний данной технологии на российской машине обозреватели Defense Express отметили, что "новая разработка" напоминает давно освоенные технологии. Двигатель F119 с плоским соплом был разработан американской Pratt & Whitney еще в 1986 году и применен на F-22 Raptor.

Испытания начались в 1988 году на F-15, а первый полет прототипа F-22 состоялся в 1990 году. На основе F119 позже был создан двигатель F135 для F-35, но от плоского сопла там отказались в пользу симметричного сопла, которое, с одной стороны, позволяет уменьшить заметность шлейфа в инфракрасном спектре, с другой — более дешевое в производстве и обслуживании.

Технические аспекты и проблемы Су-57

Также специалисты рассказали, что в России с самого начала программы Су-57 планировалось установить новый двигатель с плоским соплом. Однако на серийных самолетах используются двигатели первого этапа — АЛ-41Ф1, модернизированная версия АЛ-31Ф, разработанного для Су-27. Разработка же двигателя "Тип 30", который должен был обеспечить Су-57 необходимые характеристики, ведется с 2020 года, но до сих пор в серийное производство он не поступил.

Разработка конструкции ПлРС

Поэтому пока российская промышленность ограничивается тестированием новых технологий, серийные Су-57 продолжают поставляться в войска с двигателями, созданными на основе технологий 70-х годов.

"Вообще вся история относительно российского Су-57 — это о попытке сделать, "как у американцев", на что только официально ушло 16 лет с момента старта работ в 2002 году (или сдувания пыли с советских чертежей) до принятия на вооружение в 2018 году для того, чтобы по плану построить до 2028 года 76 истребителей", — подытожили эксперты.

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В РФ заявили о якобы внедрении технологий 6-го поколения в Су-57, но самолет полон проблем

Ранее в Defense Express рассказали о применении истребителем Су-57 крылатых ракет Х-59. Отмечалось, что заявленным "козырем" этих самолетов являются стелс-технологии, однако эти ракеты сводят на нет это преимущество.