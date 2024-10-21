Промах российских ВКС: почему Х-59 лишают самолеты Су-57 главного преимущества (видео)

Заявленным "козырем" российских истребителей являются стелс-технологии, которые фактически нивелируются в случае использования ракет Х-59 на внешних пилотах самолета.

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Недавно появившееся видео, демонстрирующее применение самолетом Су-57 Воздушно-космических сил РФ крылатых ракет Х-59, вновь подчеркивает проблемы, с которыми сталкивается российский военно-промышленный комплекс. Как отметили обозреватели Defense Express, этот эпизод выявил несоответствие между заявленными характеристиками самолета и его реальной боевой применимостью.

Проблема малозаметности и вооружения

Самолет Су-57, который в России называют истребителем пятого поколения, разработан с учетом технологий снижения радиолокационной заметности.

Однако, как подчеркнули эксперты, эти технологии эффективны только при использовании вооружения, расположенного внутри отсеков боевого самолета. На видео же видно, что Су-57 несет на внешних пилонах две крылатые ракеты Х-59. Данный факт существенно увеличивает радиолокационную заметность самолета, сводя на нет его заявленные преимущества перед модернизированными вариантами советских самолетов, такими как Су-30, Су-34 и Су-35.

Модификации российских ракет Х-59 Фото: Открытые источники

Обозреватели пояснили, что Су-57 должен был использовать новые крылатые ракеты Х-69, специально разработанные для внутренних отсеков самолета, что сохраняло бы его малозаметность.

Эти ракеты, как утверждается, имеют дальность более 400 км и уже применялись в боевых действиях, в частности при ударе по Трипольской ТЭС в апреле 2024 года. Однако вместо Х-69, российские ВКС используют старые версии Х-59, что подчеркивает недостаток новых вооружений.

Производственные и ресурсные ограничения

Истребители Су-57 существуют в крайне ограниченном количестве: на вооружении России, по разным оценкам, всего 12-15 этих самолетов, включая прототипы, причем лишь 4-6 из них могут быть реально задействованы в боевых операциях.

Для такого малого числа истребителей производство специализированных ракет Х-69 также ограничено. Напомним, по данным украинской разведки на май 2024 года, Россия производит лишь 1-3 ракеты Х-69 в месяц, а их общий запас оценивается в 45 единиц. Эти объемы явно недостаточны для обеспечения нужд даже небольшой группы Су-57.

Российская ракета Х-69 Фото: "Википедия"

Важно

"Интересная утечка" по Су-57: у РФ не хватает рук, чтобы "заметать следы", — Defence Expess

Ранее сообщалось, что российский ВПК сталкивается с серьезными трудностями при производстве новейших истребителей Су-57. С декабря прошлого года по сентябрь 2024 российские ВКС РФ получили всего четыре машины, что значительно меньше ожиданий и запланированных показателей.