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ВСУ уничтожили новое термобарическое оружие ТОС-2: OSINT установили место события (фото)

ТОС-2, огнемет, термобрическое оружие
Фото: соцсети | То, что осталось от новой системы ТОС-2

Новой разработке для российских войск не помогла дополнительная броня в виде металлической сетки. Недавний случай вызывает вопросы относительно ее эффективности в условиях повышенной опасности, где дронам отводится решающая роль.

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В соцсетях появились изображения, демонстрирующие первую подтвержденную потерю российскими войсками нового термобарического оружия в Украине. Об этом пишет Defense Blog.

От РСЗО, которую недавно разместили на передовой в Донецкой области, уже остались только обломки. Фото оставшейся груды железа позволили исследователям, опираясь на данные из открытых источников, установить, что местом действия была Петровка Донецкой области.

ТОС-2 Fullscreen
ТОС-2

По первоначальной информации, по этой технике нанесли удар FPV-дроном. Не помогла и дополнительная броня в виде сетки, установленная на ТОС-2.

ТОС-2

ТОС-2 Fullscreen
ТОС-2

Речь о системе термобарического оружия следующего поколения, которую в РФ представили как обновление по сравнению с предыдущими версиями. С повышенной мобильностью и уровнем выживаемости. Но недавний случай вызывает вопросы относительно ее эффективности в окружении, сопряженном с высоким уровнем угрозы, где атаки дронов имеют решающее значение.

Потеря ТОС-2 указывает на уязвимость даже модернизированной российской военной техники к постоянно эволюционирующим тактикам Сил обороны Украины, в особенности перед точечными ударами небольшими дронами.

И хотя российские войска продолжают насыщать передовую новым оборудованием, все же ни у одной из сторон военного конфликта нет подавляющего преимущества в огневой мощи или возможностях обороны, резюмирует издание.

Напомним о том, какое вооружение применяют украинские F-16 во время наземных миссий.

Также сообщалось, что ударные БПЛА вывели из строя крупнейшую в РФ нефтеперекачивающую станцию.