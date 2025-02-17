ВСУ уничтожили новое термобарическое оружие ТОС-2: OSINT установили место события (фото)

Новой разработке для российских войск не помогла дополнительная броня в виде металлической сетки. Недавний случай вызывает вопросы относительно ее эффективности в условиях повышенной опасности, где дронам отводится решающая роль.

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В соцсетях появились изображения, демонстрирующие первую подтвержденную потерю российскими войсками нового термобарического оружия в Украине. Об этом пишет Defense Blog.

От РСЗО, которую недавно разместили на передовой в Донецкой области, уже остались только обломки. Фото оставшейся груды железа позволили исследователям, опираясь на данные из открытых источников, установить, что местом действия была Петровка Донецкой области.

По первоначальной информации, по этой технике нанесли удар FPV-дроном. Не помогла и дополнительная броня в виде сетки, установленная на ТОС-2.

ТОС-2

Речь о системе термобарического оружия следующего поколения, которую в РФ представили как обновление по сравнению с предыдущими версиями. С повышенной мобильностью и уровнем выживаемости. Но недавний случай вызывает вопросы относительно ее эффективности в окружении, сопряженном с высоким уровнем угрозы, где атаки дронов имеют решающее значение.

Потеря ТОС-2 указывает на уязвимость даже модернизированной российской военной техники к постоянно эволюционирующим тактикам Сил обороны Украины, в особенности перед точечными ударами небольшими дронами.

И хотя российские войска продолжают насыщать передовую новым оборудованием, все же ни у одной из сторон военного конфликта нет подавляющего преимущества в огневой мощи или возможностях обороны, резюмирует издание.

Напомним о том, какое вооружение применяют украинские F-16 во время наземных миссий.

Также сообщалось, что ударные БПЛА вывели из строя крупнейшую в РФ нефтеперекачивающую станцию.