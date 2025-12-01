"Флэш" предупредил украинских военных о новой опасности "Шахедов": охотятся на МОГ

Российская армия устроила охоту за малыми огневыми группами (МОГ), которые сбивают вражеские дроны и ракеты, с помощью "Шахедов".

Для этого ударные БпЛА оснащаются онлайн-управлением, сообщил специалист по радиотехнологиям Сергей "Флэш" Бескрестнов в своем Telegram-канале.

"Сегодня "Шахед" с онлайн-управлением атаковал машину МОГ в черниговской области во время работы МОГ. К счастью, все остались живы", – говорится ы публикации.

Он попросил МОГ всех структур иметь это в виду, поскольку теперь появилась еще одна угроза.

Ранее сегодня же Флэш предупредил, что ВС РФ начали оснащать "Шахеды" и "Герберы" новыми китайскими радиомодемами.

В нескольких сбитых в Украине "Шахедах" нашли радиомодемы с частотами 3200-3400 МГц. Кроме того, в радиоэфире зафиксировали работу аналогичных модемов диапазона 2700-2900 МГц.

Відео дня

Бескрестнов ранее уже рассказывал, как ВС РФ управляют "Шахедами" онлайн. Они создают так называемые mesh-сети благодаря китайским радиомодемам стоимостью около 7000 долларов, которые работают в диапазоне 1300-1500 МГц вроде Wi-Fi, но обеспечивают дальность связи более 10 км.

Таким образом российские беспилотники получают шифрованный цифровой канал с технологией псевдоперестройки рабочих частот (ППРЧ), что повышает устойчивость к РЭБ. Модем одновременно выступает ретранслятором сигналов.

В свою очередь заместитель министра обороны Украины, подполковник Юрий Мироненко, ранее командовавший подразделением беспилотников, отметил, что оккупанты постоянно испытывают новые возможности для глубоких ударов, в частности "как новые модификации "Шахедов", так и совсем другие модели".

Он рассказал, что недавно ВС РФ начали запускать управляемые оператором дроны "Шахеды" на передовой, используя для связи антенны на временно оккупированных территориях Украины и в приграничных регионах России и Беларуси.

Напомним, в РФ разработали морской дрон-носитель "Шахедов", который позволяет запускать ударные беспилотники с моря.