"Флеш" попередив українських військових про нову небезпеку "Шахедів": полюють на МОГ

Російська армія влаштувала полювання за малими вогневими групами (МОГ), які збивають ворожі дрони і ракети, за допомогою "Шахедів".

Для цього ударні БпЛА оснащують онлайн-управлінням, повідомив фахівець із радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов у своєму Telegram-каналі.

"Сьогодні "Шахед" з онлайн-управлінням атакував машину МОГ у чернігівській області під час роботи МОГ. На щастя, усі залишилися живі", — ідеться в публікації.

Він попросив МОГ усіх структур мати це на увазі, оскільки тепер з'явилася ще одна загроза.

Раніше сьогодні ж Флеш попередив, що ЗС РФ почали оснащувати "Шахеди" і "Гербери" новими китайськими радіомодемами.

У кількох збитих в Україні "Шахедах" знайшли радіомодеми з частотами 3200-3400 МГц. Крім того, в радіоефірі зафіксували роботу аналогічних модемів діапазону 2700-2900 МГц.

Бескрестнов раніше вже розповідав, як ЗС РФ керують "Шахедами" онлайн. Вони створюють так звані mesh-мережі завдяки китайським радіомодемам вартістю близько 7000 доларів, які працюють у діапазоні 1300-1500 МГц на кшталт Wi-Fi, але забезпечують дальність зв'язку понад 10 км.

Таким чином російські безпілотники отримують шифрований цифровий канал з технологією псевдоперестроювання робочих частот (ППРЧ), що підвищує стійкість до РЕБ. Модем одночасно виступає ретранслятором сигналів.

Зі свого боку заступник міністра оборони України, підполковник Юрій Мироненко, який раніше командував підрозділом безпілотників, зазначив, що окупанти постійно випробовують нові можливості для глибоких ударів, зокрема "як нові модифікації "Шахедів", так і зовсім інші моделі".

Він розповів, що нещодавно ЗС РФ почали запускати керовані оператором дрони "Шахеди" на передовій, використовуючи для зв'язку антени на тимчасово окупованих територіях України і в прикордонних регіонах Росії та Білорусі.

Нагадаємо, у РФ розробили морський дрон-носій "Шахедов", який дає змогу запускати ударні безпілотники з моря.