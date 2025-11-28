"Шахеды" и "Герберы" получили большое улучшение: чего ожидать во время новых атак Украины

Россияне запускают во время атаки Украины беспилотники "Шахед" ("Герань") и "Гербера" с новыми китайскими радиомодемами.

Они работают в диапазонах частот 3200-3400 МГц и 2700-2900 МГц, создавая большую сеть связи в небе. Об этом на своей странице в Facebook предупредил украинский специалист по радиоэлектронным технологиям Сергей Бескрестнов, известный под псевдонимом "Флеш".

В нескольких сбитых в Украине "Шахедах" нашли радиомодемы с частотами 3200-3400 МГц. Кроме того, в радиоэфире зафиксировали работу аналогичных модемов диапазона 2700-2900 МГц.

Сергей отметил, что китайские компании делают модемы и с другими диапазонами — всего более 20 вариантов.

"Как видите, наша радиовойна только начинается".

Новый радиомодем, который россияне установили на дрон "Шахед" Фото: Сергей Флэш/ Telegram

Специалист добавил, что такие радиомодемы ВС РФ позволяют "Шахедам" и "Герберам", которые одновременно находятся в небе, создавать разветвленную сеть связи, которую очень трудно подавить средствами радиоэлектронной борьбы. Информация передается сразу через все модемы прямо в Россию.

Так оккупанты могут получать важные разведывательные данные, а также управлять беспилотниками в режиме реального времени.

"О важности контроля этого процесса (борьбы с ним) и угрозах для обороноспособности страны, я недавно рассказывал Главкому. Надеюсь, он меня услышал", — добавил Сергей Бескрестнов.

Антенна с нового радиомодема трофейного дрона "Шахед" Фото: Сергей Флэш/ Telegram

Ранее Сергей Бескрестнов рассказал, как ВС РФ управляют "Шахедами" онлайн. Они создают так называемые mesh-сети благодаря китайским радиомодемам стоимостью около 7000 долларов, которые работают в диапазоне 1300-1500 МГц вроде Wi-Fi, но обеспечивают дальность связи более 10 км.

Таким образом российские беспилотники получают шифрованный цифровой канал с технологией псевдоперестройки рабочих частот (ППРЧ), что повышает устойчивость к РЭБ. Модем одновременно выступает ретранслятором сигналов.

Недавно стало известно, что Россия атакует "Шахедами" самолеты Сил обороны Украины. По мнению заместителя министра обороны Юрия Мироненко, таким образом россияне хотят ослабить противовоздушную оборону.