"Шахеди" і "Гербери" отримали велике покращення: чого очікувати під час нових атак України

Росіяни запускають під час атаки України безпілотники "Шахед" ("Герань") і "Гербера" з новими китайськими радіомодемами.

Вони працюють у діапазонах частот 3200-3400 МГц і 2700-2900 МГц, створюючи велику мережу зв'язку у небі. Про це на своїй сторінці у Facebook попередив український фахівець з радіоелектронних технологій Сергій Бескрестнов, відомий під псевдонімом "Флеш".

В декількох збитих в Україні "Шахедах" знайшли радіомодеми з частотами 3200-3400 МГц. Крім того, в радіоефірі зафіксували роботу аналогічних модемів діапазону 2700-2900 МГц.

Сергій зазначив, що китайські компанії роблять модеми й з іншими діапазонами — загалом понад 20 варіантів.

"Як бачите, наша радіовійна тільки починається".

Новий радіомодем, який росіяни встановили на дрон "Шахед" Фото: Сергій Флеш/ Telegram

Фахівець додав, що такі радіомодеми ЗС РФ дозволяють "Шахедам" та "Герберам", які одночасно знаходяться у небі, створювати розгалужену мережу зв'язку, яку дуже важко придушити засобами радіоелектронної боротьби. Інформація передається одразу через всі модеми прямо до Росії.

Відео дня

Так окупанти можуть отримувати важливі розвідувальні дані, а також керувати безпілотниками у режимі реального часу.

"Про важливість контролю цього процесу (боротьби з ним) і загрози для обороноздатності країни, я недавно розповідав Главкому. Сподіваюся, він мене почув", — додав Сергій Бескрестнов.

Антена з нового радіомодему трофейного дрона "Шахед" Фото: Сергій Флеш/ Telegram

Раніше Сергій Бескрестнов розповів, як ЗС РФ керують "Шахедами" онлайн. Вони створюють так звані mesh-мережі завдяки китайським радіомодемам вартістю близько 7000 доларів, які працюють у діапазоні 1300-1500 МГц на зразок Wi-Fi, але забезпечують дальність зв'язку понад 10 км.

Таким чином російські безпілотники отримують шифрований цифровий канал з технологією псевдоперебудови робочих частот (ППРЧ), що підвищує стійкість до РЕБ. Модем одночасно виступає ретранслятором сигналів.

Нещодавно стало відомо, що Росія атакує "Шахедами" літаки Сил оборони України. На думку заступника міністра оборони Юрія Мироненка, таким чином росіяни хочуть послабити протиповітряну оборону.