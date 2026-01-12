Росіяни скидають міни з "Шахедів": ціллю є автомобілі, — "Флеш"

Російські окупанти почали скидати міни ПТМ-3 з ударних безпілотників типу "Шахед". Часто міна скидається неподалік від точки падіння самого дрону.

Крім того, може відбуватися просто мінування певних ділянок на землі. Про це попередив експерт із систем радіоелектронної боротьби та зв'язку Сергій "Флеш" Бескрестнов.

За його словами, розрахунок ворога полягає в тому, що на місце скидання "Шахеда" їхатиме техніка ДСНС або поліції і підірветься. Експерт пояснив, що міна оснащена магнітним детонатором.

При цьому ворог скидав міни і раніше, але тепер росіянам допомагають погодні умови. Противник активізував подібні дії, адже міни складно виявити через глибокий сніг.

"Можу рекомендувати не наближатися до "Шахеда" на автомобілі, особливо по траєкторії його падіння", — заявив "Флеш".

Він попередив, що міни мають квадратну форму.

Нагадаємо, раніше українські військові "приземлили" шахед із ПЗРК. Ідеться про дрон-камікадзе Збройних сил Російської Федерації з переносним зенітно-ракетним комплексом "Верба", прикрученим до корпусу звичайними пластиковими стяжками.

Аналітики з'ясували, що модернізований "Шахед" має можливість передавати відеосигнал та отримати сигнал керування, як FPV. Такі можливості реалізуються завдяки mesh-модемам. Тож боротьба з таким типом "Шахедів" має бути пріоритетною.

Згодом "Флеш" пояснив, що пілот, який керує "Шахедом", має відеоканал з хорошою курсовою камерою та здатністю керувати ПЗРК.

А співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко пояснив, що ідея оснащення дронів ПЗРК виглядає цікаво, але її практична реалізація надзвичайно складна. За його словами, для точного запуску ракети оператор повинен не лише зафіксувати ціль у прицілі, а й утримувати її протягом кількох секунд, що ускладнює ефективне застосування системи.

Також 2 січня "Флеш" показав фото російського дрона "Шахед" з інфрачервоним прожектором, який служить для засліплення зенітних дронів і авіації.