Шахед з ПЗРК: "Флеш" пояснив, чим небезпечна нова ідея ворога

Російські окупанти почали встановлювати переносні зенітно-ракетні комплекси "Верба" на дрони "Шахед", якими атакують Україну. До БПЛА комплекс кріпиться за рахунок звичайних пластикових стяжек.

При цьому пілот, який керує "Шахедом", має відеоканал з хорошою курсовою камерою та здатністю керувати ПЗРК. Про це повідомив фахівець та консультант у галузі військових радіо технологій Сергій "Флеш" Бескрестнов.

За його словами, ПЗРК заздалегідь вводиться в режим захоплення цілі і пуску. Тож пілотові, який керує "Шахедом", необхідно лише зафіксуватися на цілі та натиснути на сервопривід, який зробить прокол балона з охолоджувальною рідиною головки наведення, завдяки чому ракета стартує.

Він попередив, що українська авіація тепер має остерігатися "Шахедів", які "стоять на малому колі", адже по ним відпрацюють зенітні дрони. Також він попередив, що не можна підпускати ворожі БПЛА ззаду або йти на нього зустрічним курсом.

Відео дня

"І я сподіваюся, всі розуміють, що у противника є доступ до "Віражу" і він бачить всі сині вертольоти", — наголосив "Флеш".

"Віраж" — це автоматизованим джерелом інформації про повітряну (надводну) обстановку органів управління Збройних Сил, командних пунктів Повітряних Сил, підрозділів ППО Військово-Морських Сил , частин та підрозділів ППО Сухопутних Військ, зенітних ракетних військ ПС, авіації ПС і підрозділів Збройних Сил України, які використовують віддалені АРМ оповіщення про повітряну обстановку системи "Віраж-планшет". За допомогою системи "Віраж-планшет" збирається, обробляється та узагальнюється інформація спостереження про повітряну (надводну) обстановку від джерел радіолокаційної інформації радіотехнічних військ ПС, взаємодіючих джерел інформації інших видів та родів військ (сил) Збройних сил України, здійснюється видача її споживачам, завдяки чому забезпечується підвищення ефективності керування силами та засобами ППО (у тому числі черговими) при відбитті ударів засобів повітряного нападу противника.

Раніше експерти американського Інституту вивчення війни оцінили, що "Шахеди", обладнані ПЗРК, ймовірно залишаються вразливими для дронів-перехоплювачів.

Постійні зусилля РФ спрямованні на виснаження української протиповітряної оборони шляхом постійних інновацій. Це підкрселює важливість необхідності створення гнучкої, всебічної та добре забезпеченої системи ППО в Україні, зокрема цілий арсенал безпілотників-перехоплювачів, резюмують в ISW.

Нагадаємо, що українські військові "приземлили" шахед із ПЗРК. Ідеться про дрон-камікадзе Збройних сил Російської Федерації з переносним зенітно-ракетним комплексом "Верба", прикрученим до корпусу звичайними пластиковими стяжками.

Аналітики з'ясували, що модернізований "Шахед" має можливість передавати відеосигнал та отримати сигнал керування, як FPV. Такі можливості реалізуються завдяки mesh-модемам. Тож боротьба з таким типом "Шахедів" має бути пріоритетною.

А співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко пояснив, що ідея оснащення дронів ПЗРК виглядає цікаво, але її практична реалізація надзвичайно складна. За його словами, для точного запуску ракети оператор повинен не лише зафіксувати ціль у прицілі, а й утримувати її протягом кількох секунд, що ускладнює ефективне застосування системи.

Додамо, що це не перша модифікація "Шахедів", зафіксована у 2026-му році. 2 січня "Флеш" показав фото російського дрона "Шахед" з інфрачервоним прожектором, який служить для засліплення зенітних дронів і авіації.