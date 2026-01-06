Шахед с ПЗРК: "Флеш" объяснил, чем опасна новая идея врага

Российские оккупанты начали устанавливать переносные зенитно-ракетные комплексы "Верба" на дроны "Шахед", которыми атакуют Украину. К БПЛА комплекс крепится за счет обычных пластиковых стяжек.

При этом пилот, управляющий "Шахедом", имеет видеоканал с хорошей курсовой камерой и способностью управлять ПЗРК. Об этом сообщил специалист и консультант в области военных радиотехнологий Сергей "Флеш" Бескрестнов.

По его словам, ПЗРК заранее вводится в режим захвата цели и пуска. Поэтому пилоту, который управляет "Шахедом", необходимо лишь зафиксироваться на цели и нажать на сервопривод, который сделает прокол баллона с охлаждающей жидкостью головки наведения, благодаря чему ракета стартует.

Он предупредил, что украинская авиация теперь должна остерегаться "Шахедов", которые "стоят на малом круге", ведь по ним отработают зенитные дроны. Также он предупредил, что нельзя подпускать вражеские БПЛА сзади или идти на него встречным курсом.

"И я надеюсь, все понимают, что у противника есть доступ к "Виражу" и он видит все синие вертолеты", — подчеркнул "Флеш".

"Вираж" — это автоматизированный источник информации о воздушной (надводной) обстановке органов управления Вооруженных Сил, командных пунктов Воздушных Сил, подразделений ПВО Военно-Морских Сил, частей и подразделений ПВО Сухопутных Войск, зенитных ракетных войск ВС, авиации ВС и подразделений Вооруженных Сил Украины, которые используют удаленные АРМ оповещения о воздушной обстановке системы "Вираж-планшет". С помощью системы "Вираж-планшет" собирается, обрабатывается и обобщается информация наблюдения о воздушной (надводной) обстановке от источников радиолокационной информации радиотехнических войск ВС, взаимодействующих источников информации других видов и родов войск (сил) Вооруженных сил Украины, осуществляется выдача ее потребителям, благодаря чему обеспечивается повышение эффективности управления силами и средствами ПВО (в том числе дежурными) при отражении ударов средств воздушного нападения противника.

Ранее эксперты американского Института изучения войны оценили, что "Шахеды", оборудованные ПЗРК, вероятно остаются уязвимыми для дронов-перехватчиков.

Постоянные усилия РФ направлены на истощение украинской противовоздушной обороны путем постоянных инноваций. Это подчеркивает важность необходимости создания гибкой, всесторонней и хорошо обеспеченной системы ПВО в Украине, в частности целый арсенал беспилотников-перехватчиков, резюмируют в ISW.

Напомним, что украинские военные "приземлили" шахед с ПЗРК. Речь идет о дроне-камикадзе Вооруженных сил Российской Федерации с переносным зенитно-ракетным комплексом "Верба", прикрученным к корпусу обычными пластиковыми стяжками.

Аналитики выяснили, что модернизированный "Шахед" имеет возможность передавать видеосигнал и получить сигнал управления, как FPV. Такие возможности реализуются благодаря mesh-модемам. Поэтому борьба с таким типом "Шахедов" должна быть приоритетной.

А сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко пояснил, что идея оснащения дронов ПЗРК выглядит интересно, но ее практическая реализация чрезвычайно сложна. По его словам, для точного запуска ракеты оператор должен не только зафиксировать цель в прицеле, но и удерживать ее в течение нескольких секунд, что затрудняет эффективное применение системы.

Добавим, что это не первая модификация "Шахедов", зафиксированная в 2026-м году. 2 января "Флеш" показал фото российского дрона "Шахед" с инфракрасным прожектором, который служит для ослепления зенитных дронов и авиации.