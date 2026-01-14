ЗС РФ атакують Україну "Шахедами" із магнітними мінами: "Флеш" пояснив чим вони небезпечні (фото)

Під час нещодавніх атак збройних сил РФ по Україні експерти зафіксували використання ворогом магнітних мін для посилення ударів. Зокрема, таку загрозу помітили під час обстрілів залізниці Ковель–Київ.

На своїй сторінці в Telegram експерт із систем радіоелектронної боротьби та зв’язку Сергій "Флеш" Бескрестнов зазначив, що половина безпілотників типу "Шахед", які атакували залізницю останніми днями, несе магнітні міни, які скидаються у сніг.

Він додав, що ці міни самостійно знешкоджуються лише через кілька днів. Це означає, що вибухові пристрої, скинуті 12 січня, можуть спрацювати найближчим часом. Бескрестнов закликає відповідні служби враховувати цю небезпеку під час патрулювання та обстеження території.

ЗС РФ під час атак по Україні використовують "Шахеди" із магнітними мінами Фото: Національна поліція

Напередодні у головному управлінні національної поліції Полтавської області повідомили, що в умовах війни ворог усе частіше використовує безпілотні літальні апарати для дистанційного мінування територій. Зокрема, йдеться про протитанкові міни ПТМ-3, які скидають із дронів на землю під час атак.

Начальник Управління вибухотехнічної служби поліції Полтавщини Артем Бондаренко пояснив, що ці міни складно виявити, а їхнє спрацювання може відбутися навіть без прямого контакту. Вибухонебезпечні предмети активуються через магнітний детонатор і становлять загрозу як для техніки, так і для людей у разі зміни магнітного поля.

Навіть якщо дрон впав і не вибухнув, він може містити додаткові міни або сенсори, які спрацьовують при наближенні металевих предметів чи техніки.

У разі виявлення підозрілих предметів поліція радить залишати їх на місці, утримуватися від пересування або дотику та повідомляти служби за номерами 102 або 101. Також варто позначати місце знахідки з безпечної відстані, щоб уникнути небезпеки для інших.

"Ворог цинічно застосовує дрони для дистанційного мінування мирних територій, використовуючи протитанкові міни ПТМ-3. Такі вибухонебезпечні предмети складно виявити, а їх спрацювання може відбутися навіть без прямого контакту. Закликаємо громадян бути максимально уважними, не наближатися до підозрілих предметів і негайно повідомляти про знахідки за номерами 102 або 101. Пам’ятайте: обережність і дотримання правил мінної безпеки рятують життя", — пояснив Артем Бондаренко.

Раніше Сергій "Флеш" вже писав про те, що росіяни почали скидати міни ПТМ-3 з БпЛА типу "Шахед". І, за його словами, міна скидається неподалік від точки падіння самого дрону.

Також Фокус писав, що Росія намагається компенсувати дефіцит ракет, переробляючи ударні дрони "Шахед" у спрощені ракетні системи під назвою "Герань-5".