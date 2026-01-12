Роблять ракети "Герань-5" із "Шахедів": чому "творіння" РФ рідко долітають до України, — Макарук (відео)

Росія намагається компенсувати дефіцит ракет, переробляючи ударні дрони "Шахед" у спрощені ракетні системи під назвою "Герань-5". Однак технічна деградація виробництва, санкції та брак фахівців роблять ці спроби нестабільними й малоефективними.

Про це в інтерв’ю Фокусу розповів речник міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm та військовий Михайло Макарук та додав, що реальний стан російської оборонної промисловості далекий від публічних заяв Кремля.

Зокрема, за його словами, Росія дедалі частіше змушена повертатися до застарілих технологій. Хоч попри санкції, ворог продовжує завозити необхідні деталі обхідними шляхами, якість таких постачань залишається вкрай низькою. Як пояснює експерт, навіть якщо компоненти формально придатні до використання, вони не завжди коректно працюють у складних системах озброєння.

Інтерв'ю з Михайлом Макаруком на YouTube-каналі Фокусу

Не менш серйозною, за словами Макарука, є кадрова криза в оборонному секторі РФ. Кваліфікованих робітників, які мали практичний досвід і технічні навички, ще на початку мобілізації масово відправили на фронт. Натомість на заводах залишилися або випадкові працівники, або наймана робоча сила з країн Африки та Азії, зокрема Центральної Азії.

Відео дня

"Всі, хто міг, пряморукі робітники, їх у перші дні мобілізації забрали на фронт. Хто зараз збирає "Шахеди"? Це працівниці з Африки та азійських країн, у тому числі з Центральної Азії, з низьким рівнем інженерної виробничої культури. У російському сленгу це називається "халтура", і її дуже багато. Вона була повсюдно. Плюс деградація станків доволі велика, нові станки не завозяться, а там потрібно використовувати високоточні технології", — пояснив Макарук.

Крім того, російські підприємства працюють на старих станках, які поступово виходять з ладу, а доступу до сучасних високоточних технологій немає. У результаті навіть спроби "збирати з того, що є під руками", не гарантують працездатності кінцевого продукту.

Ба більше, за оцінкою Макарука, приблизно третина всіх запущених по Україні "Шахедів" не досягає цілей. Частина з них падає ще на території Росії через технічні відмови. Подібна ситуація спостерігається і з ракетами, де відсоток несправностей, за його словами, навіть вищий з погляду вигоди для України.

На цьому тлі Росія намагається модернізувати наявні дрони, поступово наближаючи їхні характеристики до ракетних. Так з’явилася так звана "Герань-5" — модифікація, створена на базі "Герані", але з істотно посиленою бойовою частиною. Йдеться про вибуховий заряд масою близько 90 кілограмів і швидкість польоту на рівні 200–300 кілометрів на годину.

За словами представника InformNapalm, цю систему в Росії розглядають як окрему ракету, а не як дрон. Вона має бути відносно дешевою у виробництві та простою в застосуванні. Наразі, як зазначає Макарук, російська сторона готується випробувати "Герань-5" саме по Україні.

"Ми збиваємо набагато складніші типи ракет, люди добрі. Це не якась російська "вундервафля". Чесно, не хвилюйтеся. І не факт, що вона взагалі буде нормально працювати", — пояснив військовий.

Нагадаємо, що, за даними ГУР, російські військові мають намір використовувати "Герань-5" для нанесення ударів по повітряних цілях, а не тільки по наземних.

Також Фокус писав, що на початку 2026 року під час комбінованих повітряних атак на Україну армія РФ вперше застосувала "Герань-5".