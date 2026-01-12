Російський дрон "Герань-5": де його роблять і чим він небезпечний, — ISW

11 січня в Головному управлінні військової розвідки України (ГУР) повідомили, що росіяни використовували свою нову розробку іранського "Шахеда" під час комбінованих авіаударів по Україні в період з 1 по 11 січня. І в Інституті вивчення війни з'ясували, де виробляють цей новий ударний дрон.

Безпілотник "Герань-5" створено на основі іранської конструкції дрона-перехоплювача. У ГУР розповіли про його особливості, а в ISW з'ясували все, що можливо.

"Герань-5" збитий в Україні Фото: Facebook ГУР

ГУР повідомило, що "Герань-5" може нести боєголовку масою близько 90 кілограмів, має заявлену дальність дії близько 1000 кілометрів і має аналогічні компоненти та конструкцію, що й інші безпілотники "Герань", створені на основі іранського дрона "Шахед".

Ймовірно, Росія відкрила власну виробничу лінію для цього нового типу безпілотників завдяки передачі іранських технологій. Росія виробляє свої безпілотники "Герань" в особливій економічній зоні Алабуга в Татарстані, хоча неясно, де саме Росія може виробляти "Герань-5".

Відео дня

Зазначається, що російські військові мають намір використовувати "Герань-5" для нанесення ударів по повітряних цілях, а не тільки по наземних, потенційно посилюючи російські ударні комплекси і можливості протиповітряної оборони.

У ГУР повідомили, що російські війська розробляють спосіб запуску безпілотників "Герань-5" з літаків, включно зі штурмовиками Су-25, і оснащення "Герань-5" ракетами класу "повітря-повітря" Р-73.

"Герань-5" створено на основі іранського безпілотника класу "повітря-повітря" "Каррар", який також можна запускати з винищувачів, оснащений ракетами класу "повітря-повітря" і входить до складу іранської системи протиповітряної оборони.

"Російські війська дедалі частіше модифікують свої безпілотники типу "Шахед"/"Герань" для ураження повітряних цілей українських безпілотників-перехоплювачів і винищувачів системи протиповітряної оборони — імовірно, для посилення шкоди, яку завдають Україні російські ударні ударні серії далекої дії на тлі інновацій, які тривають в українській системі ППО", — резюмують в ISW.

Раніше повідомлялося, що Збройні сили РФ щомісяця отримують близько 5 000 далекобійних дронів, половина з них половина — ударні "Герані", а близько 2 000 — дрони-імітатори "Гербери".

А в ГУР показали збитий російський дрон "Герань-5" і розповіли, чим він відрізняється від своїх попередників.