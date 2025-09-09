Российские дроны-камикадзе BM-35 уже атакуют Украину: "Флэш" рассказал, что известно (видео)

Россия начала применять в войне против Украины новые дроны-камикадзе BM-35. Об этом сообщил эксперт по радиотехнологиям Сергей "Флэш" Бескрестнов.

Новый беспилотник уже атаковал прифронтовые населенные пункты и Сумскую администрацию в частности. Изначально специалисты предполагали, что это была разработка из семейства ZALA под названием "Италмаз", однако позже эта информация не подтвердилась, пишет Militarnyi.com.

Что известно о конструкции

BM-35 обладает аэродинамической схемой "летающее крыло" и оснащен двухтактным бензиновым двигателем DLE с толкающим винтом, расположенным в передней части. Для наведения и передачи изображения используется аналоговая система видеосвязи, работающая на нестандартной для многих дронов частоте 3,3 ГГц.

Важная деталь, указываемая экспертами, — это происхождение запчастей. В конструкции BM-35 обнаружен как минимум 41 компонент иностранного производства. Большинство из них — из Китая, но также присутствуют детали из Швейцарии, США и Тайваня, что в очередной раз поднимает вопрос об эффективности санкций.

Видео перехвата БПЛА BM-35

Появление BM-35 — очередной прецедент модернизации российского арсенала БПЛА. Недавно также зафиксировали новый "Шахед" серии "Ъ", оснащенный камерой на подвесе с гиростабилизацией. Решение позволяет в реальном времени корректировать полет и управлять дроном по радиоканалу, хотя и с заметными задержками и ограничениями по дальности.

