Російські дрони-камікадзе BM-35 уже атакують Україну: "Флеш" розповів, що відомо (відео)

Росія почала застосовувати у війні проти України нові дрони-камікадзе BM-35. Про це повідомив експерт із радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Новий безпілотник уже атакував прифронтові населені пункти і Сумську адміністрацію зокрема. Спочатку фахівці припускали, що це була розробка з сімейства ZALA під назвою "Італмаз", проте пізніше ця інформація не підтвердилася, пише Militarnyi.com.

Що відомо про конструкцію

BM-35 має аеродинамічну схему "літаюче крило" і оснащений двотактним бензиновим двигуном DLE зі штовхаючим гвинтом, розташованим у передній частині. Для наведення і передачі зображення використовується аналогова система відеозв'язку, що працює на нестандартній для багатьох дронів частоті 3,3 ГГц.

Важлива деталь, на яку вказують експерти, — це походження запчастин. У конструкції BM-35 виявлено щонайменше 41 компонент іноземного виробництва. Більшість із них — із Китаю, але також присутні деталі зі Швейцарії, США і Тайваню, що вкотре порушує питання про ефективність санкцій.

Відео перехоплення БПЛА BM-35

Поява BM-35 — черговий прецедент модернізації російського арсеналу БПЛА. Нещодавно також зафіксували новий "Шахед" серії "Ъ", оснащений камерою на підвісі з гіростабілізацією. Рішення дає змогу в реальному часі коригувати політ і керувати дроном за радіоканалом, хоча і з помітними затримками та обмеженнями за дальністю.

