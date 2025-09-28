"Впервые вижу": в Украине заметили новый российский БПЛА БМ-35 с тепловизором (фото)
Вооруженные силы Российской Федерации начали использовать в Украине новейшие ударные беспилотники БМ-35, оснащенные тепловизионными камерами.
О появлении БПЛА БМ-35 с камерами ночного видения свидетельствуют перехваченные изображения. Соответствующий кадр опубликовал украинский специалист по радиотехнологиям Сергей "Флеш" Бескрестнов в своем Telegram-канале.
"Впервые вижу в перехвате моим оборудованием ударный БПЛА БМ-35 с тепловизионной камерой. Летит прямо сейчас атаковать Сумы. Похоже, теперь атаки города будут и ночные", — написал эксперт.
Что известно о дроне БМ-35
БМ-35 — это новый российский дрон-камикадзе, построенный по аэродинамической схеме с дельтовидным крылом и оснащенный двухтактным бензиновым двигателем DLE с тянущим винтом в носовой части. БПЛА имеет аналоговую систему передачи видеосигнала в диапазоне 3,3 ГГц, а также курсовую камеру.
Сначала украинские специалисты считали, что дрон относится к семейству ZALA ("Италмаз"), однако позже было установлено, что это отдельная разработка. В конструкции беспилотника обнаружен по меньшей мере 41 иностранный компонент, в том числе производства Швейцарии, США, Тайваня и Китая.
Напомним, Силы обороны Украины сбили два новых российских БПЛА "Дельта" с помощью дронов-перехватчиков.
Фокус также сообщал, что в Украине уничтожили российский дрон "Гербера", оснащенный дополнительными камерами.