"Впервые вижу": в Украине заметили новый российский БПЛА БМ-35 с тепловизором (фото)

Вооруженные силы Российской Федерации начали использовать в Украине новейшие ударные беспилотники БМ-35, оснащенные тепловизионными камерами.

Related video

О появлении БПЛА БМ-35 с камерами ночного видения свидетельствуют перехваченные изображения. Соответствующий кадр опубликовал украинский специалист по радиотехнологиям Сергей "Флеш" Бескрестнов в своем Telegram-канале.

Перехваченный кадр с БМ-35 Фото: Сергей Флэш/ Telegram

"Впервые вижу в перехвате моим оборудованием ударный БПЛА БМ-35 с тепловизионной камерой. Летит прямо сейчас атаковать Сумы. Похоже, теперь атаки города будут и ночные", — написал эксперт.

Что известно о дроне БМ-35

БМ-35 — это новый российский дрон-камикадзе, построенный по аэродинамической схеме с дельтовидным крылом и оснащенный двухтактным бензиновым двигателем DLE с тянущим винтом в носовой части. БПЛА имеет аналоговую систему передачи видеосигнала в диапазоне 3,3 ГГц, а также курсовую камеру.

Важно

Готовят коридоры для "Шахедов": россияне запускают необычные БПЛА "Гербера" (видео)

Сначала украинские специалисты считали, что дрон относится к семейству ZALA ("Италмаз"), однако позже было установлено, что это отдельная разработка. В конструкции беспилотника обнаружен по меньшей мере 41 иностранный компонент, в том числе производства Швейцарии, США, Тайваня и Китая.

Напомним, Силы обороны Украины сбили два новых российских БПЛА "Дельта" с помощью дронов-перехватчиков.

Фокус также сообщал, что в Украине уничтожили российский дрон "Гербера", оснащенный дополнительными камерами.