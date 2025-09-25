"Псевдо-Шахеды": в Украине сбили два новых российских БПЛА "Дельта" (видео)
Силы обороны Украины уничтожили два вражеских беспилотных летательных аппарата "Дельта" с помощью дронов-перехватчиков.
Российские ударно-разведывательные БПЛА "Дельта" уничтожили воины 96-й зенитной ракетной Киевской бригады. Об этом сообщил украинский блогер и волонтер Сергей Стерненко в своем Telegram-канале.
"Херсонские казаки из 9 ЗРБ поймали вашими дронами российские псевдо-шахеды под названием "Дельта". Спасибо им за защиту неба!" — написал блогер.
Судя по обнародованным кадрам, российские "Дельты" были сбиты дронами-перехватчиками от украинской команды разработчиков "Дикие Шершни". Компания также поделилась этим видео в своем Telegram-канале.
Что известно о дроне "Дельта"
О применении россиянами нового БПЛА ранее сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины. Этот дрон можно узнать по фюзеляжу типа дельта-крыло, подобный "Шахеду", но значительно меньше.
По данным разведки, "Дельты" способны вести разведку, в частности для выявления украинских позиций противовоздушной обороны. Кроме того, эти дроны могут нести боевую часть весом около 15 кг для ударных миссий.
Напомним, в Украине сбили российский беспилотник с ИИ V2U, который невозможно вывести из строя средствами радиоэлектронной борьбы.
Фокус также сообщал, что россияне модернизировали свои дешевые беспилотники "Молния", сделав их способными нести на себе FPV-дроны.