"Псевдо-Шахеди": в Україні збили два нові російські БПЛА "Дельта" (відео)

Сили оборони України знищили два ворожі безпілотні літальні апарати "Дельта" за допомогою дронів-перехоплювачів.

Російські ударно-розвідувальні БПЛА "Дельта" знищили воїни 96-ї зенітної ракетної Київської бригади. Про це повідомив український блогер та волонтер Сергій Стерненко у своєму Telegram-каналі.

Перехоплення дронів "Дельта"

"Херсонські козаки із 9 ЗРБ вполювали вашими дронами російські псевдо-шахеди під назвою "Дельта". Дякуємо їм за захист неба!" — написав блогер.

Судячи з оприлюднених кадрів, російські "Дельти" були збиті дронами-перехоплювачами від української команди розробників "Дикі Шершні". Компанія також поділилася цим відео у своєму Telegram-каналі.

Що відомо про дрон "Дельта"

Про застосування росіянами нового БПЛА раніше повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України. Цей дрон можна впізнати за фюзеляжем типу дельта-крило, подібний до "Шахеда", але значно менший.

За даними розвідки, "Дельти" здатні вести розвідку, зокрема для виявлення українських позицій протиповітряної оборони. Окрім того, ці дрони можуть нести бойову частину вагою близько 15 кг для ударних місій.

Нагадаємо, в Україні збили російський безпілотник зі ШІ V2U, який неможливо вивести з ладу засобами радіоелектронної боротьби.

Фокус також повідомляв, що росіяни модернізували свої дешеві безпілотники "Молния", зробивши їх здатними нести на собі FPV-дрони.