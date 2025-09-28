"Вперше бачу": в Україні помітили новий російський БПЛА БМ-35 з тепловізором (фото)
Збройні сили Російської Федерації почали використовувати в Україні новітні ударні безпілотники БМ-35, оснащені тепловізійними камерами.
Про появу БПЛА БМ-35 з камерами нічного бачення свідчать перехоплені зображення. Відповідний кадр опублікував український фахівець з радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов у своєму Telegram-каналі.
"Вперше бачу у перехопленні моїм обладнанням ударний БПЛА БМ-35 з тепловізійною камерою. Летить прямо зараз атакувати Суми. Схоже, тепер атаки міста будуть і нічні", — написав експерт.
Що відомо про дрон БМ-35
БМ-35 — це новий російський дрон-камікадзе, побудований за аеродинамічною схемою з дельтоподібним крилом і оснащено двотактним бензиновим двигуном DLE з тягнучим гвинтом у носовій частині. БПЛА має аналогову систему передачі відеосигналу в діапазоні 3,3 ГГц, а також курсову камеру.
Спочатку українські фахівці вважали, що дрон належить до сімейства ZALA ("Італмаз"), проте пізніше було встановлено, що це окрема розробка. У конструкції безпілотника виявлено щонайменше 41 іноземний компонент, зокрема виробництва Швейцарії, США, Тайваню та Китаю.
Нагадаємо, Сили оборони України збили два нові російські БПЛА "Дельта" за допомогою дронів-перехоплювачів.
Фокус також повідомляв, що в Україні знищили російський дрон "Гербера", оснащений додатковими камерами.