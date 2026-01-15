РФ зможе керувати "Шахедами" через Starlink: "Флеш" попередив про небезпеку (фото)

Сергій "Флеш" повідомив про перший зафіксований випадок застосування ворогом Starlink для керування дроном-камікадзе БМ-35. За його словами, ця технологія дозволяє уникати дії засобів РЕБ і влучати точно в ціль.

Допис про застосування технології Starlink у дронах для обстрілів України фахівець із систем радіоелектронної боротьби та зв’язку Сергій "Флеш" Бескрестнов опублікував 15 січня у своєму Telegram-каналі. Він зазначив, що до цього Starlink помічали лише на російських безпілотних літальних апаратах "Молния".

За словами "Флеша", за короткий час Збройні сили РФ почнуть застосовувати супутникові системи Starlink для керування безпілотниками типу "Шахед".

"Коли полетять "Шахеди" на "Старлінк" — це лише питання часу і, можливо, навіть днів, а не місяців. Це велика біда для нас", — сказав фахівець із радіотехнологій.

"Флеш" пояснив, що безпілотники з управлінням через Starlink стійкі до дії засобів радіоелектронної боротьби. Російський оператор, який керуватиме такими дронами, зможе точно влучати в задану ціль.

Нагадаємо, російський дрон-камікадзе БМ-35 побудований за аеродинамічною схемою з дельтоподібним крилом. Він має двотактний бензиновий двигун DLE з гвинтом у носовій частині, аналогову систему передачі відеосигналу в діапазоні 3,3 ГГц та курсову камеру.

У вересні 2025 року в Україні вперше помітили новий російський БПЛА БМ-35 з тепловізором, який летів атакувати Суми.

14 січня Сергій "Флеш" Бескрестнов розповідав, що РФ атакує Україну "Шахедами" із магнітними мінами, зокрема під час обстрілів залізниці. Такі дрони самостійно детонують за кілька днів після удару.