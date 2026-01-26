"Шахеды" РФ летали над Киевом: как дроны незаметно добрались до столицы, — ветеран

Днем 26 января над Киевом заметили дрон-камикадзе Российской Федерации, который свободно двигался над центром столицы. Через несколько минут беспилотники заметили на Левобережье, уточнив, что устройство может иметь видеокамеру и управляться системой Starlink. Почему российский дрон смог добраться до украинской столицы, пролетев минимум 200 км от российской границы или 100 км — от белорусской?

Российский беспилотник добрался до центра Киева, поскольку летел на сверхнизкой высоте, и это не говорит о плохой работе системы ПВО, сказал ветеран ВСУ и экс-командир роты M2 Bradley Николай Мельник в эфире канала "Новости. Live". Причина, почему БпЛА заметили только визуально, а не приборами, — полет на высоте около 100 м.

Комментарий Мельника появился около 14 часов: военный ответил на вопрос ведущей, как "Шахед" свободно добрался до центра Киева и может ли "не работать ПВО". Военный объяснил, что дрон мог двигаться слишком низко.

"Он не пересек во время полета и на всей своей дальнейшей дистанции отметку в 100 м от земли", — сказал военный.

В то же время, речь идет о новой угрозе, поскольку БПЛА действительно своевременно не обнаружили, прозвучало в эфире. "Шахед" не заметили по всему пути в Киев, то есть его не увидели радары, и он спокойно обошел мобильные огневые группы (МОГ).

"Если он так прошел и никто не доложил по всей дистанции, соответственно, россияне владеют информацией о наших постах ПВО, а также МВГ. Если это произошло, то это очень плохие новости: плохо то, что он знал расположение наших экипажей ПВО", — отметил Мельник.

"Шахеды" над Киевом — детали

Около 14 часов 26 января жители Киева опубликовали кадры с российским дроном "Шахед", который летел над столицей. Позже информацию уточнили: выяснилось, что БпЛА три, а Воздушные силы объявили тревогу. Согласно сообщениям из соцсетей, беспилотники заметили над центральным районом, а затем — на Левобережье и над другими частями столицы и области (Дарница, Борисполь, Соломенка, Выдубичи, Жуляны, Вишневое, Печерск и т.д.). Около 15 часов аппарат зафиксировали неподалеку от ТЭЦ-5, сообщили в мониторинговом паблике.

Отметим, 25 января военнослужащий и советник Минобороны Сергей "Флеш" Бескрестнов сообщил, что ВС РФ атакуют украинские авиабазы с помощью ударных дронов со Starlink. Выяснилось, что россияне опубликовали кадры удара по полигону под Кропивницким и, вероятно, поразили два вертолета. При этом враг транслировал момент подлета и попадания. Об использовании Starlink свидетельствует то, что рядом не было других БпЛА, которые могли бы создать MESH-сеть для создания дистанционного канала радиоуправления.

Напоминаем, в январе Фокус писал о новой модификации ударных дронов ВС РФ, на которые россияне начали устанавливать магнитные мины.