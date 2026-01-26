Дрон РФ зі Starlink дістався до Дніпра: яким містам загрожують оновлені БпЛА (фото)

Збройні сили Російської Федерації почали використовувати нову модифікацію фронтового ударного дрона БМ-35, який обладнали системою супутникового зв'язку Starlink. Завдяки цій модифікації та великому паливному баку безпілотник ЗС РФ зможе долетіти далеко вглиб української території.

Уламки дрона БМ-35 ЗС РФ виявили під містом Дніпро, написав військовослужбовець, фахівець з радіотехніки та радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов. На фото, опублікованому на сторінці Facebook, помітно уламки пристрою посеред сніжного поля. Експерт написав, що БпЛА має достатньо палива, щоб пролетіти 500 км.

Зображення БМ-35 з-під Дніпра з'явилось вдень 26 січня. Бексрестнов написав, що дрон дістався до обласного центру і зауважив, що це не добре. Експерт озвучив дві особливості російського БпЛА, які роблять його небезпечним, порівняно, наприклад, з дроном "Молния" ЗС РФ. По-перше, БМ-35 має мотор на бензині ("Молния" "баражує"), і тому летить далі — на 500 км, а не 30-50 км. По-друге, росіяни все активніше використовують системи Starlink для дистанційного керування, і це ще одна проблема, ідеться у дописі.

Дрони РФ -уламки БпЛА БМ-35 ЗС РФ Фото: Facebook / Cергій Флеш

"На жаль, фіксуємо факт того, що БПЛА БМ-35 на Starlink долетів вже до Дніпра. Тема Starlink у ворога стає все більш актуальною", — написав "Флеш".

Дрони РФ — деталі

На порталі Missile Map можна згенерувати можливу зону ураження дронів БМ-35, обладнані Starlink. Якщо пуски відбуватимуться, умовно, з району Мелітополя на окупованій частині Запорізької області, то БпЛА дістануть, окрім Дніпра, до Кременчука, Полтави, Сум, Харкова на півночі та сході й до Одеси та Вилкового на півдні.

Дрони РФ - куди можуть дістати БпЛА БМ-35 ЗС РФ Фото: Missilemap by Alex Wellerstein

БМ-35 — ударний дрон ЗС РФ типу "крило", який має бензиновий двигун, відеокамеру для наведення на ціль та можливість дистанційного керування оператором. Характеристики: дальність до 200 км, швидкість до 120 км/год, вага вибухівки до 40 кг. ГУР Міноборони інформувало, що пристрій містить близько 40 компонентів, придбаних на Заході.

Зазначимо, Фокус писав про російські дрони БМ-35 і про модифікації, про які стало відомо з вересня 2025 року. Зокрема, "Флеш" повідомив, що на ці безпілотники ЗС РФ встановили тепловізори, і відтепер вони можуть виявляти цілі в темряві й за виділенням тепла. Один з перших випадків використання таких БПЛА, — атака на Суми, написав експерт. У січні Бескрестнов зауважив, що БМ-35 справді обладнали Starlink, як раніше зробили з дроном "Молния", а найближчим часом це ж саме зроблять з "Шахедами".

Нагадуємо, вдень 26 січня у мережі попередили про дрони-камікадзе "Шахед", які попри радари та мобільні вогневі групи, проникли в центр Києва.