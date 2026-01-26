Дрон РФ со Starlink добрался до Днепра: каким городам угрожают обновленные БпЛА (фото)

Вооруженные силы Российской Федерации начали использовать новую модификацию фронтового ударного дрона БМ-35, который оборудовали системой спутниковой связи Starlink. Благодаря этой модификации и большому топливному баку беспилотник ВС РФ сможет пролететь далеко вглубь украинской территории.

Обломки дрона БМ-35 ВС РФ обнаружили под городом Днепр, написал военнослужащий, специалист по радиотехнике и советник министра обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов. На фото, опубликованном на странице Facebook, заметны обломки устройства посреди снежного поля. Эксперт написал, что БпЛА имеет достаточно топлива, чтобы пролететь 500 км.

Изображение БМ-35 из-под Днепра появилось днем 26 января. Бексрестнов написал, что дрон добрался до областного центра и заметил, что это не хорошо. Эксперт озвучил две особенности российского БпЛА, которые делают его опасным, по сравнению, например, с дроном "Молния" ВС РФ. Во-первых, БМ-35 имеет мотор на бензине ("Молния" "барражирует"), и поэтому летит дальше — на 500 км, а не 30-50 км. Во-вторых, россияне все активнее используют системы Starlink для дистанционного управления, и это еще одна проблема, говорится в заметке.

Дроны РФ — обломки БпЛА БМ-35 ВС РФ Фото: Facebook / Cергей Флэш

"К сожалению, фиксируем факт того, что БПЛА БМ-35 на Starlink долетел уже до Днепра. Тема Starlink у врага становится все более актуальной", — написал "Флеш".

Дроны РФ — детали

На портале Missile Map можно сгенерировать возможную зону поражения дронов БМ-35, оборудованные Starlink. Если пуски будут происходить, условно, из района Мелитополя на оккупированной части Запорожской области, то БпЛА достанут, кроме Днепра, до Кременчуга, Полтавы, Сум, Харькова на севере и востоке и до Одессы и Вилково на юге.

Дроны РФ — куда могут достать БпЛА БМ-35 ВС РФ Фото: Missilemap by Alex Wellerstein

БМ-35 — ударный дрон ВС РФ типа "крыло", который имеет бензиновый двигатель, видеокамеру для наведения на цель и возможность дистанционного управления оператором. Характеристики: дальность до 200 км, скорость до 120 км/ч, вес взрывчатки до 40 кг. ГУР Минобороны информировало, что устройство содержит около 40 компонентов, приобретенных на Западе.

Отметим, Фокус писал о российских дронах БМ-35 и о модификациях, о которых стало известно с сентября 2025 года. В частности, "Флеш" сообщил, что на эти беспилотники ВС РФ установили тепловизоры, и отныне они могут обнаруживать цели в темноте и по выделению тепла. Один из первых случаев использования таких БПЛА, — атака на Сумы, написал эксперт. В январе Бескрестнов заметил, что БМ-35 действительно оборудовали Starlink, как ранее сделали с дроном "Молния", а в ближайшее время это же самое сделают с "Шахедами".

Напоминаем, днем 26 января в сети предупредили о дронах-камикадзе "Шахед", которые, несмотря на радары и мобильные огневые группы, проникли в центр Киева.