"Радий допомогти": Маск відповів Федорову щодо проблеми зі Starlink на "Шахедах"

Американський мільярдер, власник SpaceX Ілон Маск відреагував на допис міністра оборони України Михайла Федорова. Раніше Міноборони України зверталося до SpaceX з проханням допомогти з проблемою використання росіянами Starlink для керування "Шахедами".

Допис щодо використання росіянами дронів зі Starlink Ілон Маск опублікував 30 січня. Він репостнув допис голови Міністерства оборони України Михайла Федорова з коментарем: "Буду радий допомогти" ("You’re most welcome").

Маск репостнув допис міністра оборони України Федорова Фото: скриншот

У дописі, який репостнув Маск, Федоров висловлює вдячність особисто підприємцю, а також президентці SpaceX Гвінн Шотвелл за швидку реакцію та негайний початок роботи над розв'язанням проблеми.

"Рішення Ілона Маска терміново активувати Starlink та надіслати першу партію терміналів до України на початку повномасштабного вторгнення мало вирішальне значення для стійкості нашої держави", — нагадав міністр оборони України.

Дрони зі Starlink: що відомо

Радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомляв, що 27 січня Росія атакувала потяг на Харківщині "Шахедами" з онлайн-керуванням через радіомодем МЕШ (імовірно, Starlink).

28 січня Ілон Маск гостро відповів на заклик міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського обмежити Starlink на "Шахедах", нагадавши, що Starlink є основою зв'язку для українського війська.

29 січня міністр оборони України Михайло Федоров повідомив про рішення SpaceX знайти розв'язання проблеми появи російських дронів зі Starlink над українськими містами.