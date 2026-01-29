Атаки дронів РФ зі Starlink на міста України: Федоров повідомив про рішення SpaceX та Маска

Після появи дронів Збройних сил Російської Федерації з терміналами Starlink міністр оборони Михайло Федоров звернувся до компанії SpaceX та мільярдера Ілона Маска, і разом відшукався розв'язок проблеми. Як діяло Міністерство оборони України відразу після того, як українські міста почали атакувати "Шахеди" з доступом до супутникового зв'язку?

Міноборони отримало відповідь від SpaceX та Маска щодо проблеми з російськими дронами зі Starlink, написав Федоров у Telegram-каналі. Міністр не пояснив деталі рішення, але запевнив, що знайшов розуміння у президентки SpaceX Гвінн Шотвелл та в Ілона Маска. Федоров подякував очільникам технологіганта і запевнив, що "почалась робота над вирішенням ситуації".

Дрони зі Starlink - Федоров про контакти зі SpaceX та Маском Фото: Скриншот

У акаунті X Гвінн Шотвелл (Gwynne Shotwell), і також Ілона Маска та компанії SpaceX, поки немає коментарів щодо заяви Федорова.

Дрони зі Starlink — деталі

Зазначимо, Фокус писав про інформацію Міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm, у якій ішлося про те, як ЗС РФ отримують дрони зі Starlink. З'ясувалось, що компанії-посередники, хоч і запевняють про перевірки та контроль, але масовано продають термінали супутникового зв'язку покупцям, пов'язаним з РФ. Компанії, які фігурували у розслідуванні, базували у Нідерландах та ОАЕ, а один з покупців — е селі в Киргизстані на 500 жителів. Один зі способів обходу обмежень — навмисні помилки в митних деклараціях, коли системи зв'язку проходять під кодом автозапчастин.

Відео дня

Тим часом InformNapalm виявила ще одного виробника засобів зв'язку, який покриває більшість потреб ЗС РФ у терміналах для фронту та дронів. Ідеться про компанію Ubiquiti, продукції якої "проста, дешева та легкодоступна" і її не можливо вимкнути дистанційно. Не відомо, чи зверталось Міноборони України до ще одного постачальника засобів зв'язку для РФ.

Один з ударів ЗС РФ з використанням дронів зі Starlink — це атака на пасажирський потяг "Барвінкове-Чоп". 27 січня російські "Шахеди" вдарили по потягу, коли той перебував за 70 км від фронту. При цьому один БпЛА вибухнув на колії перед тепловозом, два інших влучили у вагон по середині. За попередніми даними ДСНС, відомо про п'ятьох загиблих, але дані змінюватимуться, оскільки є неідентифіковані рештки.

Радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомив, що "Шахеди" мали термінали супутникового зв'язку і завдяки цьому оператори ЗС РФ точно бачили, що б'ють по вагонах, наповненими цивільними. Крім того, військовослужбовець раніше інформував, що такі ж термінали встановлюють на дрони "Молния" та БМ-35, при чому останні можуть пролетіти до 500 км вглиб України.

Нагадуємо, 28 січня з'явилась публічна відповідь Ілона Маска щодо дронів зі Starlink, який гостро відреагував на закиди міністра закордонних справ Польщі. 29 січня стало відомо про нові загрози через "Молнии" ЗС РФ з терміналами супутникового зв'язку, які взяли під удар дорогу на Павлоград та Дніпро.