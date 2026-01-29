Атаки дронов РФ со Starlink на города Украины: Федоров сообщил о решениях SpaceX и Маска

После появления дронов Вооруженных сил Российской Федерации с терминалами Starlink министр обороны Михаил Федоров обратился к компании SpaceX и миллиардеру Илону Маску, и вместе отыскалось решение проблемы. Как действовало Министерство обороны Украины сразу после того, как украинские города начали атаковать "Шахеды" с доступом к спутниковой связи?

Минобороны получило ответ от SpaceX и Маска относительно проблем с российскими дронами со Starlink, написал Федоров в Telegram-канале. Министр не объяснил детали решения, но заверил, что нашел понимание у президента SpaceX Гвинн Шотвелл и у Илона Маска. Федоров поблагодарил руководителей технологиганта и заверил, что "началась работа над решением ситуации".

Дроны со Starlink — Федоров о контактах со SpaceX и Маском Фото: Скриншот

Новость дополняется...