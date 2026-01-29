"Молнии" c Starlink бьют по трассе на Днепр: как ВС РФ атакуют за 70 км от фронта (фото)

Вооруженные силы Российской Федерации достают до трассы Е50 в районе города Павлоград, взрывая машины гражданских и военных, предупредил военнослужащий и советник министра обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов. Россияне массово используют дроны "Молния" со Starlink, которые добираются за 50 км от линии фронта. Что происходит на Павлоградском направлении, на пути из Покровска в Днепр?

На дороге на Павлоград зафиксировали удары российских дронов и поэтому следует быть осторожным во время проезда по трассе на Днепр, говорится в заметке военнослужащего и специалиста по радиотехнике. "Молнии" имеют доступ к спутниковой связи компании SpaceX и операторы БпЛА могут прицельно попадать по любой желаемой цели. "Флеш" предупредил, что людям лучше ездить ночью, когда их не будут видеть дроны со Starlink.

Бескрестнов опубликовал сообщение с предупреждением о БпЛА "Молния" ВС РФ днем 29 января. К сообщению прикреплено фото терминала Starlink, который нес на себе беспилотник, сделанный из фанеры и пенопласта. Другие два фото — пораженные автомобили. В обоих случаях видим, что машины получили серьезные повреждения: покрученный металл, есть следы горения.

Наступление РФ — автомобиль, взорванный под Павлоградом, 29 января Фото: Сергей Флэш/ Telegram

Наступление РФ — грузовик, взорванный под Павлоградом, 29 января Фото: Сергей Флэш/ Telegram

"Будьте внимательны при перемещении важных грузов в светлое время суток", — написал Бескрестнов.

Наступление РФ — что происходит под Павлоградом

"Флеш" уточнил, что удары "Молний" со Starlink состоялись в районе населенного пункта Першотравенск, расположенного на полдороги между линией боев и Павлоградом на трассе Е50. Ориентировочное расстояние до фронта — около 50 км, показывает карта проекта DeepState. Аналитики проекта обозначили, как проходит "красная зона", подконтрольная ВС РФ в Днепропетровской области. Видим, что россияне на юге добрались до Егоровки, Вишневого, Вербового, Вороного, Январского, Новоселовки, на юго-западе — остановились в районе Филиала и Новопавловки. Ориентировочное расстояние до Павлограда — 70 км (по прямой).

Наступление РФ — линия фронта в районе Павлограда Днепропетровской области, 28 января Фото: DeepState

Генштаб ВСУ утром 29 января рассказал о ситуации на юге и западе Днепропетровской области. Командование объяснило, что на Александровском направлении насчитали две атаки ВС РФ, которые состоялись в районе Егоровки. О других активностях врага информации не было.

Отметим, утром 29 января журналистка Юлия Кириенко-Меринова сообщила об опасности от беспилотников ВС РФ по дороге на Павлоград через Николаевку, Дмитровку, Троицкое. Выяснилось, что из-за удара российских дронов бойцы ВСУ потеряли четыре автомобиля, причем поражение произошло в 7 км от Павлограда. Атаку могли провести, вероятно, с использованием дрон-"матки", который выпустил несколько FPV. В следующем посте журналистки — кадры с дроном "Молния", который догнал и ударил украинский трал. По ее словам, жертвами таких БпЛА стали шесть машин в течение последних суток.

Осенью 2025 года аналитики Defense Express рассказали об угрозах продвижения ВС РФ в сторону Павлограда. Среди прочего, напомнили о предприятии, способном изготавливать ракетное топливо.

Напоминаем, 27 января российское командование заявило, будто войска РФ находятся в 12-14 км от Запорожья: Фокус собрал информацию, возможно ли это.