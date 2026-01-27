Герасимов заявил о подходе на 12 км к Запорожью: что показывают карты аналитиков и Генштаба

Российский генеральный штаб заявил о приближении на 12-14 км к Запорожью и об оккупации нового населенного пункта на пути к областному центру. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины при этом показывает фрагмент карты боевых действий, на которой россияне не прошли дальше Степногорска. Что показывают карты фронта о ситуации на Запорожском направлении?

27 января начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов посетил командный пункт группировки "Запад" под Купянском и, среди прочего, отчитывался о ситуации на фронте. В заявлении российского генерала в очередной раз говорится о якобы оккупации Купянска Узлового, но упоминаются и другие участки фронта, говорится в заметке в Telegram-канале Минобороны РФ. В частности, россияне могут находиться в 12-14 км от окраин Запорожья и, как уверяют, оккупировали село Новояковлевка. Фокус собрал информацию о событиях на южном участке фронта в Украине.

Герасимов рассказал о наступлении группировки "Днепр", которая действует под Запорожьем. По его словам, передовые подразделения российской армии добрались на расстояние, которое пешим ходом можно пройти в течение трех-четырех часов — 12-14 км. Речь идет о южных и юго-восточных окраинах города, уточнил генерал. Как заявил начальник Генштаба ВС РФ, в январе 2026 года эта группировка оккупировала четыре украинских села, а последнее "достижение" — Новояковлевка (Камышеваховский район Запорожской области, 6 км к северу от села Щербаки).

Наступление РФ — заявление Герасимова о Запорожье, 27 января Фото: Скриншот

Наступление РФ — что происходит на Запорожском направлении

На карте боевых действий проекта DeepState можно увидеть, как проходит линия фронта под Запорожьем по состоянию на 25 января. Согласно данным аналитиков, красная зона, которую полностью контролируют россияне, расположена в Степногорске, в 19 км от окраин областного центра. В то же время, есть серая зона, в которой замечали активность противника, и эта зона — в 12 км, в районе села Приморское, тянется вдоль трассы Е-105. Новояковлевка — ни в серой, ни в красной зоне: до Запорожья — 22 км (по прямой). Последние изменения на данном направлении обозначены 14-15 января: россияне продвинулись в Степногорске и рядом со Степным.

Наступление РФ — ситуация под Запорожьем по состоянию на 25 января, DeepState Фото: DeepState

Утром 27 января Генштаб ВСУ сообщил о ситуации на фронте и, среди прочего, рассказал о ситуации на Ореховском направлении. Согласно данным командования, за прошедшие сутки здесь насчитали две атаки ВС РФ — у Приморского и Степногорска. На фрагменте карты Генштаба видим, что россияне не прошли дальше Степногорска (Запорожье на карте не обозначили).

Наступление РФ — ситуация под Запорожьем по состоянию на 27 января, Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

Отметим, ранее спикер Южного командования Владислав Волошин информировал о событиях под Запорожьем. Например, 17 января Волошин сообщил, что под Орехов и Гуляйполе перебрасывают новые группировки российских десантников, поскольку имеющиеся подразделения "сильно помяли". Между тем 26 декабря 2025 года президент РФ Владимир Путин заявил, что до Запорожья якобы осталось пройти всего 16 км.

