БПЛА изменили ход войны в Украине зимой: "затишье" больше не наступает, — NYT

В эпоху БПЛА зимняя погода в некоторых аспектах облегчает передвижение войск, однако в других — усложняет его. Также, хотя голые деревья и замедление вражеских пехотинцев облегчает уничтожение врага, низкие температуры одновременно плохо влияют на работу дронов.

Об особенностях войны в Украине во время зимних холодов пишет 26 января The New York Times. Журналисты отметили, что ранее зимой интенсивность боев уменьшалась из-за укладки передвижения тяжелой техники, однако с появлением на фронте беспилотных летательных аппаратов "зимнего затишья" больше нет, боевые действия сохраняют одинаковый темп в течение всего года.

"Ничего на самом деле не меняется, ни летом, ни зимой. Единственная разница — это холод", — отметил командир украинского пехотного взвода, который, согласно военному протоколу, использует позывной "Сало".

Журналисты отметили, что деревья без листьев зимой не маскируют войска и делают их более уязвимыми к дронам, а также сверху становится легче заметить следы на снегу. Кроме того, при более низких температурах проще увидеть врага на тепловизионных камерах. В то же время когда снегопад усиливается, операторы дронов теряют видимость.

По словам аналитиков и военных, оккупанты используют пасмурную погоду, туманы и сильные снегопады как прикрытие.

"Больший процент людей пересечет линию фронта, когда будет плохая погода", — сказал военный эксперт из Филадельфийского института исследований внешней политики Роб Ли.

Война в Украине зимой: влияние холодов на БПЛА

При экстремально низких температурах солдатам на передовой труднее двигаться и воевать, однако это также плохо влияет на работу беспилотников, в частности может снизить срок службы аккумулятора. Также дрон может вывести из строя сильный снегопад.

"Погода и технологии — не друзья", — отметил сержант-дроновщик с позывным "Сол".

Военный объяснил, что пропеллеры некоторых дронов подвержены замерзанию, и экипажам приходится согревать беспилотники у газовых плит и натирать мясным жиром, чтобы образовался защитный слой.

Когда FPV-дроны не могут летать, украинские бойцы обращаются к большим дронам-бомбардировщикам, таким как Vampire.

Также журналисты рассказали, что снег и морозы затрудняют перемещение раненых в полевые госпитали, и это приводит к росту количества смертей на фронте.

Из-за замерзания почвы становится сложнее копать окопы. Командир пехотного взвода "Сало" отметил, что военные вынуждены оставаться в блиндажах и избегать передвижения, что "значительно увеличивает шансы на выживание".

Он добавил, что "огромный объем работы" выполняют дроны, и из-за того, что непогода может вывести БПЛА из строя или ухудшить видимость, пехота остается критически важной.

"Зависимость войны беспилотников от погодных условий создала парадокс: обе стороны зависят от беспилотных систем для обеспечения ситуационной осведомленности и точных ударов, однако обе сталкиваются с ограниченными оперативными возможностями", — сказал военный аналитик из Вены Франц-Стефан Гейди.

При этом он отметил, что зимняя погода в основном способствует защитникам. Несколько опрошенных изданием в Днепропетровской области украинских военных согласились с этим, и отметили, что оккупанты пытаются наступать, тогда как Силы обороны должны оставаться на позициях и удерживать линию фронта.

Командир батальона наземных роботизированных комплексов 93-й бригады "Холодный Яр" Александр, известный под позывным "Электрик", в декабре 2025 года рассказывал Фокусу, как изменилась тактика РФ на фронте зимой. По его словам, оккупанты привязывают свои штурмы к метеологическим условиям, когда возможности украинских разведывательных БПЛА ограничены.